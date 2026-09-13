Голяма част от София остава без топла вода за две седмици
„Топлофикация София“ спира подаването от 28 август до 13 септември в десетки квартали в източната и южната част на столицата
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„Топлофикация София“ спира подаването от 28 август до 13 септември в десетки квартали в източната и южната част на столицата
И двата продукта помагат за предпазване от настинки, но ефективността им варира
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Спират топлата вода за дни, част от квартала чака до края на юни
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"Топлофикация София" ще потвърди точните дати 15 дни предварително преди спирането на конкретния топлоизточник
От Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" (БСТ) информират, че в периода от 22:00 ч. на 27 април 2025 г. (неделя) до 22:00 ч. на 28 а...
Започна записването за санаториуми за рехабилитация