Чесън или джинджифил? Кой е по-полезен за имунитета

С настъпването на есента чесънът и джинджифилът отново се превръщат в едни от най-търсените храни за тези, които искат да подкрепят организма си през сезона на настинките. Въпросът кой от двата е по-добрият избор обаче няма толкова прост отговор. Те съдържат различни биоактивни вещества и могат да допълват храненето по различен начин. Според диетолога Лорън Маначър най-разумният вариант не е да избираме между тях, а да използваме и двата.

Силата на чесъна е в алицина

Основното оръжие на чесъна е алицинът - серно съединение, което се образува, когато пресният чесън бъде нарязан, счукан или сдъвкан. Именно то е свързано и с характерната силна миризма.

Чесънът съдържа още диалил дисулфид и S-алилцистеин, на които се приписват антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Според Лорън Маначър, цитирана от Prevention, някои изследвания предполагат, че съдържащите се в чесъна вещества могат да подпомагат определени клетки на имунната система.

Това обаче не превръща чесъна в лекарство срещу настинка или грип. Американският Национален център за допълващо и интегративно здраве отбелязва, че клиничните изследвания върху способността на чесъна да предотвратява или лекува обикновена настинка все още са малко и доказателствата не са достатъчни за категоричен извод.

Джинджифилът има друго силно качество

При джинджифила водещото биоактивно съединение е гингеролът. На него се дължи голяма част от характерния лютив вкус, а изследванията го свързват с антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

Именно тук е основната разлика между двата продукта. Докато чесънът се свързва по-силно с определени механизми на имунната защита, джинджифилът се отличава със способността си да влияе върху възпалителните процеси и да подпомага при някои видове гадене.

Последното може да бъде особено полезно, когато човек не се чувства добре и апетитът му е намален. Националният център за допълващо и интегративно здраве потвърждава, че джинджифилът е сред най-изследваните природни продукти срещу гадене, макар резултатите да зависят от конкретната причина за него.

Има ли победител между двата

Според Маначър истински победител няма. Чесънът и джинджифилът не трябва да се разглеждат като конкуренти, защото предоставят различни растителни съединения.

Затова присъствието и на двата продукта в обичайното меню може да е по-разумно от съсредоточаването само върху единия. Чесънът лесно влиза в супи, сосове, зеленчукови и месни ястия, докато джинджифилът може да се използва в чай, супи, маринати и азиатски рецепти.

Двата продукта работят прекрасно и заедно. Комбинацията от чесън и джинджифил е традиционна основа за множество ястия и позволява полезните растителни вещества да бъдат част от нормалното хранене, вместо да се търсят единствено под формата на добавки.

Колко чесън и джинджифил

Маначър посочва като ориентир 1-2 скилидки пресен чесън дневно и около 1 грам джинджифил или съответното количество в изсушена форма. Това обаче не е задължителна „доза“, която всеки трябва да приема, а по-скоро пример за включването им в разнообразно хранене.

При чесъна има и малък трик. Алицинът започва да се образува след нарушаване на структурата на скилидката, затова счукването или нарязването му непосредствено преди употреба е един от най-лесните начини продуктът да бъде използван в кухнята.

Джинджифилът пък може да се настърже в чай или топла вода, да се добави към супа или да се използва като подправка. Не е необходимо количествата да бъдат големи, защото силният му вкус лесно доминира останалите съставки.

И двата могат да създадат проблеми

Повече невинаги означава по-добре. Големи количества суров чесън могат да причинят киселини, газове, стомашен дискомфорт и, разбира се, характерния дъх.

При джинджифила прекаляването също може да доведе до киселини, диария и дразнене на устата или стомаха. Хората, които приемат лекарства, влияещи върху съсирването на кръвта, трябва да бъдат особено внимателни с големи количества или концентрирани хранителни добавки и при необходимост да се консултират с лекар.

Най-добре работят като част от храненето

Нито чесънът, нито джинджифилът могат сами да гарантират, че човек няма да настине през есента. Те обаче са лесен начин в менюто да се добавят аромат, разнообразие и растителни съединения с интересни свойства.

И точно тук е отговорът на първоначалния въпрос. Ако трябва да се избере само чесън или само джинджифил, всеки има свои предимства. Ако обаче целта е разнообразно хранене през студения сезон, двамата далеч по-добре се справят като отбор.