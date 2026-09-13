5 зеленчука, които са по-полезни сготвени, отколкото сурови
Термичната обработка може да направи хранителните вещества по-лесно смилаеми
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Термичната обработка може да направи хранителните вещества по-лесно смилаеми
Съставките му се изследват за ефект срещу възпалението и уврежданията от слънцето
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