Всичко за Полезни Свойства

Следете всички новини, анализи и коментари за Полезни Свойства. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини ДА! На българската храна Любопитно Здраве
И бирата е антиоксидант

И бирата е антиоксидант

Ако чаша червено вино действа като антиоксидант, то халба бира има същото детоксикиращо въздействие. Причината е, че бирата съдържа дори повече витами...

30 април | 21:25
0 коментара
15862
10 лечебни свойства на чая

10 лечебни свойства на чая

Зима е, студено е и ниските температури ни карат да мързелуваме. Излизаме навън навлечени със сто ката дрехи, движим се бавно, за да не паднем заради...

22 януари | 14:20
0 коментара
23622
11 полезни свойства на тиквата

11 полезни свойства на тиквата

Наближава Хелуин и навсякъде около нас продават тиква. Много почитатели на този празник ще си купят, за да изработят от нея украса. Други пък я взимат...

29 октомври | 16:05
0 коментара
1646