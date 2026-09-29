Европа чу най-лошата новина от Кремъл

От Запада не се чуват никакви разумни гласове в полза на диалог с Русия, което прави наложително продължаването на т.нар. специална военна операция. Това заяви по време на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от руските медии.

„Не виждаме никакви разумни гласове в полза на диалога или на коригирането на ситуацията, което налага последователно провеждане на специалната военна операция“, заяви той.

Песков добави още, че нарастващото участие на държавите, които Кремъл определя като неприятелски, в преки действия срещу Русия е било водещ фактор при вземането на решение за въвеждане на външно управление в западните компании, опериращи в Руската федерация.

„При вземането на съответните решения фактът, че говорим за компании, които са свързани с неприятелски настроени държави, не беше на последно място по важност. Предвид нарастващото ниво на участие на тези страни в конфронтацията срещу нашата държава се вземат подобни мерки“, допълни прессекретарят на Путин.