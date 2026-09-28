Голяма верига отваря нов магазин, създава нови работни места

Българската семейна компания „Фантастико“ разширява търговската си мрежа с навлизане в Стара Загора. Веригата планира да открие първия си супермаркет в града като част от новия ритейл парк HORaRK Stara Zagora, чието откриване се очаква през 2027 г.

Новият магазин ще бъде с площ от 4200 кв. м и ще предложи богат асортимент от хранителни и нехранителни стоки, допълнителни услуги и модерна среда за пазаруване.

Самият HORaRK Stara Zagora е планиран като мащабен съвременен ритейл парк с 20 700 кв. м отдаваема търговска площ. В него ще бъдат представени водещи български и международни марки.

Проектът предвижда още 550 паркоместа, зарядни станции за електромобили, детска площадка и модерна инфраструктура, която да осигурява лесен достъп и комфорт за посетителите.

С навлизането си в Стара Загора „Фантастико“ продължава дългосрочната си стратегия за разширяване на търговската мрежа и развитие на модерни обекти.

Компанията инвестира в магазини, които съчетават удобство и съвременна среда за пазаруване с устойчиви строителни решения и дългосрочна стойност за местните общности.

Очаква се новият супермаркет да създаде десетки работни места и да допринесе за развитието на търговската инфраструктура в Стара Загора и региона.