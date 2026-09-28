Гълъб Донев с важна вест за домашната ракия

Забавлявам се цял ден с меметата, в които ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците и проверява дали хората пият домашна ракия.“ Така финансовият министър Гълъб Донев коментира бурните реакции около предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове.

Той категорично заяви, че няма да бъде контролен орган за хората, които произвеждат ракия за лична консумация. По думите му промените са насочени към ограничаване на незаконната търговия с алкохол, а не към личното производство.

Повод за споровете стана предложена нова редакция на чл. 100 от закона. В нея е записано, че се забранява държането на ракия, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, от лица, които не са получателят по акцизния данъчен документ или членове на неговото семейство. Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

Според финансовото министерство целта е да се пресекат случаи, при които ракия, произведена в малки дестилерии, впоследствие попада в търговската мрежа.

Донев посочи, че значителна част от произведената в страната ракия идва от т.нар. селски казани. По думите му част от тази продукция впоследствие се предлага в търговски обекти, ресторанти и хотели, което представлява нарушение на действащите правила.

Министърът предупреди и за рисковете от алкохол с неясен произход и качество. По думите му от началото на годината са заловени 15 000 литра ракия, която е била предлагана в търговски обекти.

„Не посягаме на домашната ракия. Единствено, ако някой търгува с нея“, заяви Донев.

Той даде и пример с подарена бутилка домашна ракия, като увери, че няма да има проверки по домовете дали съсед или приятел е подарил на някого произведена от него ракия.

„Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседът ви е подарил една бутилка ракия, която е произвел и с чиито качества се гордее“, посочи финансовият министър.

Предложените текстове обаче вече предизвикаха политически реакции заради разпоредбата, свързана с държането на ракия, получена от човек извън семейството на производителя. Според публикации по проекта при определени нарушения се предвиждат и санкции.