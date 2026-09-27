Честит рожден ден на Цветелина Бориславова

Рожден ден днес празнува една от най-влиятелните жени в икономическия сектор у нас Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка, основател и собественик на фондация "Кредо Бонум". Социалната дейност на г-жа Бориславова е посветена на инициативи, свързани с образованието, бъдещето на икономиката и устойчивото развитие, възстановяване на културното наследство и опазване на околната среда. Тя е и съучредител на Общество "Културно наследство", което активно работи за възстановяването и популяризирането на културно-историческото наследство на България. "Стандарт" й пожалава лично щастие и професионални успехи.

Днес празнуват още:

Здравко Здравков, бивш главен архитект на София

Спас Джевизов, футболна легенда

Албена Александрова, моден дизайнер, собственик на модна къща "Рошавата гарга"

Боряна Пунчева, режисьорка и актриса

Проф. Иван Станков, бивш министър на земеделието и храните

Милен Керемедчиев, международен анализатор

Иво Аръков, актьор

Свилен Блажев, художник