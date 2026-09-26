Нов кошмар. Калушев в пола вилнее в страната

Нова опасна секта, вилнееща у нас, е вдигнала на крак и МВР, и прокуратурата, а темата вече е и в дневния ред на Народното събрание.

Владимира Венелинова Лунгарова-Кабарова е името на женската “лама” ала Ивайло Калушев, омайваща десетки млади хора, предимно жени, да вярват, че могат да достигнат нирвана. Подкрепяна от съпруга си Мартин Кабаров.

А в началото на седмицата името й като тартор на сектата бе разкрито пред Станислав Цанов от откъснала се последователка на име Карина Колева.

“Правихме медитации, някакви ритуали…”, разкрива в шокиращ разказ една от успелите да са измъкне от “обаянието” и “енергията” на “лидерката”. И признава, че само за да се задържи в сектата, е била принуждавана да плаща солидни суми, естествено, чрез тегленето на бързи кредити и взимането на заеми от близки и познати.

“В момента почти всички сме със запори”, разказва момичето, осмелило се да говори за преживения ужас. Била е и заплашвана от тарторката на групата, подлежала е на “глоби” и какви ли не унижения, включително от финансово естество.

Гнусната шарлатанка е карала последователите си да й пращат снимки на голите им деца – вероятно за разпространение на порнографски материали из педофилските мрежи.

“Лечителката” дори е била свързана с друга холистична “звезда” на име Кармен Лазарова, на която обещавала клиенти в миналото. Преди години Лазарова бе тази, която “прати” онкоболната ни сънародничка Теодора Маджарова при бразилски медиум уж на лечение, където пациентката се влоши драстично и почина.

Случаят имаше широк обществен отзук, започнаха и проверки на всякакви врачки и баячки, включително на Кармен. Оказва се обаче, че Лунгарова също стои в дъното на скандала от 2018-а. Защото именно с нея Теодора е заминала при бразилския шарлатанин, след събрани средства… от членовете на сектата й.

“Виждам аурите” на хората, твърди при сбирките с облъчените от нея Лунгарова. “Повечето хора имат хаотични мисли. Минавайки по улицата, аз ги чувам”, разправя хахавата “лидерка”. И дори е канена по кабеларките да обяснява за илюминати и рептили, точещи човешката енергия и пиещи кръв от малки деца. Твърди, разбира се, че България е много специално място, на което слизали извънземни – с цел да точели течност от ядрото на земята, защото от нея се е образувало Слънцето.

“Правехме духовни семейни констелации. Всички се подреждахме – тя от едната страна, а до нея – човекът, на когото ще бъде правена тази констелация. И знае всичките ти страни – и слаби, и силни и започва да ги използва срещу човека, с твърдения, че е слаб, обсебен… Прекарвали сме по 24 часа по констелации”, разкрива още тя.

Но за всички тези участия има миза. Лунгарова е искала от всеки свой последовател месечна вноска, стигнала в един момент дори до 2500 лева. Така и Кари заборчнява с 30 бона. А начинът, по който праща тлъстите суми към медиумката-менте, е под формата на “бакшиши”.

“Има деца, родени от връзката на родители, които са зарязали семействата си и вече родените деца, отпреди да влязат в сектата. Има и случаи на разграничили се от родителите си членове на сектата.

И макар че Икономическа полиция влиза на обиск в дома й и конфискува огромни суми, недекларирани и без ясен произход, пари, Лунгарова продължава да вербува и да набира още и още нови “последователи”, до ден днешен.

От въпрос на депутата от Демократична България Божидар Божанов става ясно, че има подадени куп сигнали, но резултат от тях не е наличен.