Общество

Идва тежко решение за шофьорите у нас и в Европа

Какви ще бъдат ограниченията във възрастта

Идва тежко решение за шофьорите у нас и в Европа
24 сеп 26 | 16:22
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Влади Кирилов

В страните от Европейския съюз от януари 2024 г. влязоха в сила нови изисквания за шофьорите над 65 години, съобщават световните издания.

В ЕС шофьорите над 65 години ще трябва да преминат психологически преглед за подновяване на шофьорските книжки. В противен случай те ще бъдат лишени от правата си.

Затегнатите изисквания са част от проекта Vision Zero. Той е предназначен да подобри пътната безопасност в Европа и да намали броя на произшествията.

Резултатите от психологическите изследвания ще покажат дали водачът има евентуални проблеми с концентрацията. Ако резултатът потвърди опасенията, тогава такъв шофьор вече няма да може да управлява кола.

ЕС също планира да въведе опреснителни курсове за шофьори над 70 години. Експертите отбелязват, че тази категория най-често попада в катастрофи.

Друго нововъведение може да бъде намаляване на валидността на шофьорските книжки за възрастни граждани. Например предлага се шофьорите на възраст над 70 години да подновяват книжката си на всеки пет години със задължителни психологически прегледи на всеки две години.

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Автор Влади Кирилов

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4 Коментара
йух
преди 18 минути

Не може всички да се поставят в един кюп.Има възрастни шофьори,които са с по-добро здраве от много други по-млади.Всичко е строго индивидуално,това се прави пак с цел да се взимат пари от такси...Отделно колко време ще се губи за това.Вместо да облекчат живота на хората,те се чудят как да го усложнят...

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Бойко
преди 10 минути

Нали искаме да сме европейци,ама кой ще плати за тези и други глупости на евро чиновниците. Тези изпити безплатни ли ще бъдат че то повече от 50% от шофьорите в България трябва да минат на психически тест колко ще струва това на обикновените хора, пак ли ще пълним касата на Урсула за Украйна. Е аз затова ви вкарах в еврозоната ама вие нищо не разбирате и гласувате против мен. Друго си е шампионската лига иначе щяхте да си харчите левчета и да вие 3 пъти по евтино и да не искате да ви взимат спестяванията за братска Украйна.

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Маргарита Додекова
преди 14 секунди

По важно е да се справите с пияниците, наркоманите и джигитите и все млади юнаци! По ви е лесно да дискриминирате възрастните. Къде по света го има! Статистиката не следите ли? Срам ме е, а чакате нашият глас!

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Olympiakos
преди 0 секунди

Пак тъпотии от ЕС,по-тъпо и от залепената капачка по пластмасовите бутилки…идиоти!

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