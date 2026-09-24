Идва тежко решение за шофьорите у нас и в Европа

В страните от Европейския съюз от януари 2024 г. влязоха в сила нови изисквания за шофьорите над 65 години, съобщават световните издания.

В ЕС шофьорите над 65 години ще трябва да преминат психологически преглед за подновяване на шофьорските книжки. В противен случай те ще бъдат лишени от правата си.

Затегнатите изисквания са част от проекта Vision Zero. Той е предназначен да подобри пътната безопасност в Европа и да намали броя на произшествията.

Резултатите от психологическите изследвания ще покажат дали водачът има евентуални проблеми с концентрацията. Ако резултатът потвърди опасенията, тогава такъв шофьор вече няма да може да управлява кола.

ЕС също планира да въведе опреснителни курсове за шофьори над 70 години. Експертите отбелязват, че тази категория най-често попада в катастрофи.

Друго нововъведение може да бъде намаляване на валидността на шофьорските книжки за възрастни граждани. Например предлага се шофьорите на възраст над 70 години да подновяват книжката си на всеки пет години със задължителни психологически прегледи на всеки две години.