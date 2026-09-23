Най-малкият град в света е на Балканите. Уникална легенда

В сърцето на хърватския полуостров Истрия, кацнал върху живописен хълм, се намира град, който разбива всички представи за урбанизация. Със своите две малки калдъръмени улички, едва дузина сгради и население от около 30 души, Хум официално носи титлата на най-малкия град в света, вписана в Книгата за рекордите на Гиннес.

Въпреки че по мащаби прилича на скромен заселник, Хум има пълен статут на град още от XII век – с градска порта, крепостна кула, две църкви, музей и дори собствен кмет.

Легендата за гигантите

Според местното предание Хум не е построен от хора, а от великани. Легендата разказва, че гигантите градили градове в долината на река Мирна, но когато камъните свършили, събрали последните останали отломки и с тях издигнали малка крепост на върха на хълма. Така се родил Хум.

Историческите факти отбелязват първото му писмено споменаване през 1102 г. под името Cholm. Днешният си вид на укрепен средновековен град той придобива през XVI век, когато са възстановени защитните му стени и градската порта.

Избор на кмет върху дървена пръчка

Една от най-пазените традиции в Хум е ежегодният избор на градски управител (префект). Всеки юни, по време на празника на града, мъжете от общността се събират в местната общинска зала (Ложа).

Изборът се извършва по древна система, датираща от векове: кандидатите се гласуват чрез врязване на чертички върху специална дървена пръчка, наречена raboš. Човекът с най-много резци поема символичното управление и грижата за реда и взаимопомощта в малкото общество.

Любопитни факти

Хум е крайният пункт на т.нар. „Алея на глаголицата“ - 11-километров път с каменни паметници, посветени на старата славянска писменост, който свързва града със съседното селище Роч.

Градът е известен като световна столица на „Биска“ - традиционна истрийска ракия с бял имел. Рецептата се пази в тайна, но се смята, че произлиза от древните келти, живели по тези земи преди повече от 2000 години. Всеки октомври тук се провежда и Наградата за най-добра домашна ракия.

Дължината на целия град е едва около 100 метра, а ширината му - 30 метра. Обиколката му отнема броени минути, но запазената му средновековна архитектура го прави една от най-популярните туристически атракции в Хърватия.

Днес Хум е жив паметник на историята, който показва, че размерът на едно място не определя неговото духовно и културно богатство.