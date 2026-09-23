Ерген влезе във "Фермата" и последва порой от сълзи

Един от най-емоционалните и разтърсващи епизоди на „Фермата“ стана факт след неочакваното влизане на Виктор Русинов от „Ергенът“. Оказа се, че той е имал близо двумесечна връзка с красивата Симона точно преди тя да влезе в шоуто, където започна да флиртува с Викторио.

Виктор повика Симона на четири очи, за да поиска сметка за случващото се, след като научил от други хора, че тя е приела роза от друг мъж. Появата му предизвика истински шок и порой от сълзи у младата актриса. Симона трудно намираше думи, оправдавайки флирта си с факта, че е била в затворена среда, но призна, че реалността изведнъж я е ударила с разкритието, че навън я чака човек. Тя все пак го обвини, че излишно търси публичност пред камерите, вместо да е разчистил отношенията им насаме, и го контрира, че дори приятелите му не са знаели за тях. В спора се намеси и майката на Симона, която обясни на Виктор, че дъщеря ѝ не се е чувствала сигурна във връзката им.

В крайна сметка Виктор заяви, че за него всичко приключва, и си тръгна бесен. Раздирана от срам и вина, Симона изпадна в криза и на няколко пъти обяви, че иска да напусне предаването и сама да плати неустойката по договора си. Въпреки че Викторио реагира зряло и заяви, че не я съди, драма тепърва предстои - от анонса за следващия епизод става ясно, че Виктор отново ще влезе във „Фермата“ за финален разговор.