Попиляха новия водещ на "Сделка или не", искат смяна

Зрителите на "Сделка или не" не са доволни от новия водещ на предаването Павел Владимиров, който наскоро смени любимеца на публиката Ненчо Балабанов.

„Смяна на водещия, г-н Банкер, плз!“, написа потребител под публикация на шоуто. Друг зрител беше далеч по-краен: „Защо съсипахте предаването с този олиг**рен? Жалко! По-малко гледаемост!“

Критиките продължиха с още призиви Владимиров да бъде сменен.

„Сменете водещия, заради него не гледам това предаване“, написа Ина Ангелова.

„Който е предложил този човечец за водещ, трябва задължително да си подаде оставката и никога повече да не се занимава с радио и телевизия!“, гласи друг от коментарите.

Не липсват и зрители, които атакуват конкретно стила му на водене.

„Моите уважения, но това не е водещият за това предаване. Никакво настроение, напротив, звучи като траурен агент!“, пише Димитър Йоцов. А друг потребител го сравнява с „някой случайно хванат минувач от улицата“.