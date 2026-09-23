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Попиляха новия водещ на "Сделка или не", искат смяна

Зрителите не са доволни от Павел Владимиров

Попиляха новия водещ на "Сделка или не", искат смяна
Снимка: NOVA
23 сеп 26 | 20:25
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Григор Атанасов

Зрителите на "Сделка или не" не са доволни от новия водещ на предаването Павел Владимиров, който наскоро смени любимеца на публиката Ненчо Балабанов.

„Смяна на водещия, г-н Банкер, плз!“, написа потребител под публикация на шоуто. Друг зрител беше далеч по-краен: „Защо съсипахте предаването с този олиг**рен? Жалко! По-малко гледаемост!“

Критиките продължиха с още призиви Владимиров да бъде сменен.

„Сменете водещия, заради него не гледам това предаване“, написа Ина Ангелова.

„Който е предложил този човечец за водещ, трябва задължително да си подаде оставката и никога повече да не се занимава с радио и телевизия!“, гласи друг от коментарите.

Не липсват и зрители, които атакуват конкретно стила му на водене.

„Моите уважения, но това не е водещият за това предаване. Никакво настроение, напротив, звучи като траурен агент!“, пише Димитър Йоцов. А друг потребител го сравнява с „някой случайно хванат минувач от улицата“.

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Автор Григор Атанасов

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