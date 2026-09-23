Мистерията Нефертити! На крачка от най-великото откритие

Ново изследване твърди, че под мазилката в гробницата на момчето фараон Тутанкамон се крият тайни помещения, в които може да почива легендарната кралица Нефертити.

Светът се влюбва в нейното лице през 1912 г., когато от пясъците изниква изящният ѝ бюст от варовик и гипс. Изображението ѝ украсява кориците на хиляди книги, милиони туристически брошури и безброй сувенири. И докато красивото ѝ лице е познато на целия свят, тялото на красивата владетелка остава изгубено за историята вече над 3300 години.

Сега обаче проучване, публикувано в Occasional Papers of the Amarna Royal Tombs Project, засилва спекулациите, че гробницата на кралицата се крие на най-видното възможно място - точно зад стените на гробницата на нейния син (или доведен син) Тутанкамон.

Архитектурни аномалии и скрити пукнатини

Хипотезата за пръв път бе лансирана през 2015 г. от британския египтолог Никълъс Рийвс. Той посочва, че гробницата KV62 (тази на Тутанкамон) е прекалено малка, а ориентацията ѝ не отговаря на традицията за мъж-владетел.

Според новия доклад, следите от длето, пукнатините в северната стена и бързите преправки по стенописите показват, че гробницата първоначално е била предназначена за жена-фараон от XVIII династия. Когато младият Тутанкамон умира неочаквано, външните помещения са били бързо преустроени за неговото погребение.

„Ако разширението бъде потвърдено, това няма да е просто най-важното откритие в Долината на кралете от 1922 г. насам. То може да се нареди сред най-значимите археологически открития на модерната ера“, коментира бившият египетски министър по въпросите на антиките Мамдух Елдамати.

Какво казват радарите?

Въпреки че радарните проучвания през последните години дадоха противоречиви резултати, екипът от геофизици твърди, че събраните данни постоянно показват запечатани проходи и поне две нови помещения - едното складово, а другото с кралски функции зад северната стена.

Коя е „еретичната кралица“?

За живота на Нефертити се знае сравнително малко, въпреки че тя носи гръмки титли като „Велика кралска съпруга“ и „Господарка на радостта“. Тя е съпруга на фараона Ехнатон, който прави религиозна революция в Египет, обявявайки култа към единствения бог Атон и премествайки столицата на Египет в Амарна.

Историците отдавна спорят дали след смъртта на Ехнатон Нефертити не е поела властта самостоятелно под името Сменхкара или Нефернеферуатон, управлявайки като регент до порастването на Тутанкамон.

Впоследствие жреците на Амон в Тива правят всичко възможно да заличат нейния спомен - унищожават статуите ѝ, издълбават името ѝ от надписите и заличават лицето ѝ от релефите. Ето защо откриването на нейната гробница е единственият начин да се запълнят празните страници от тази драматична епоха.