"Фермата" задмина "Ергенът". Ивайла Бакалова лекува любовни драми

Любовта между Крис и Елеонора-Нора във "Фермата" мина през истинска буря. След пореден тежък конфликт тя заяви в очите му, че вече няма чувства, а той призна, че продължава да я обича. Само ден по-късно обаче огромен букет, намесата на Ивайла Бакалова и нов откровен разговор обърнаха ситуацията - двамата се помириха и запечатаха новия шанс с целувка.

Всичко започна с напрегнат разговор между Крис и Елеонора, в който той реши директно да разбере има ли бъдеще за отношенията им.

"Аз тебе те обичам", призна Крис.

"Аз знам, че ти ме обичаш", отговори Нора.

Тогава последва въпросът, който промени тона на разговора:

"Ти имаш ли чувства към мен?"

"След днес не", отсече Елеонора.

Едно "не" преобърна всичко. Крис видимо не очакваше подобен отговор и поиска да разбере как чувствата ѝ са могли да се променят толкова рязко.

"И защо след днес не? Защото чу едно "не"?", попита той.

"Да", категорична беше Нора.

Разговорът бързо извади на повърхността и натрупани проблеми между двамата. Крис напомни, че и той е чувал от нея реплики, които са го наранявали.

"Това, като го чуя, аз какво, трябва да спра да те обичам или какво?".

Елеонора обаче не отстъпи: "Ама прави каквото си искаш. Всеки има право да прави каквото иска и да говори каквото си иска"

След конфликта Елеонора разкри и какво всъщност очаква от Крис. "Аз не искам нищо повече от него, освен да бъде мъж, истински мъж, в който аз мога да намеря сигурност. И най-вече той да се заяви пред всички останали, да бъде повече мъж от мен", обясни тя.

В любовната драма се намеси и Ивайла Бакалова. Тя поговори с Крис и го посъветва да не притиска Нора веднага, а да ѝ даде време емоциите да утихнат. Пред Бакалова Крис отново заяви, че чувствата му към Елеонора са истински. Той обаче направи и свое признание - в определен момент е позволил на егото си да вземе връх.

На следващия ден ситуацията вече изглеждаше съвсем различно. Ивайла поговори поотделно и с двамата, опитвайки се да ги помири и да ги убеди да не взимат окончателни решения под влияние на силните емоции.

Крис пък реши, че думите не са достатъчни, и направи голям жест към Нора - изненада я с огромен букет. Последва нов разговор, но този път тонът между двамата беше далеч по-различен, писа "Блиц". В крайна сметка Крис и Елеонора се помириха и се целунаха, показвайки, че независимо от тежките реплики от предишния ден все още не са готови да сложат край на отношенията си.