Руският президент Владимир Путин използва в свое изказване емблематичната реплика от съветското анимационно филмче за котарака Леополд:

„Давайте жить дружно“ („Нека живеем задружно“).

Изказването му обаче съвсем не беше приятелско, а по-скоро завоалирана заплаха към европейските държави и НАТО.

По време на заседание на Военно-промишлената комисия на Руската федерация Путин направи коментар относно скорошни европейски военни учения в Балтийско море.

Според неговите твърдения, на тези маневри се е тренирало превземане на цивилни кораби.

:„През цялото време те говорят за защита на международното право, за спазване на нормите на международното право, а се подготвят за завземане на граждански кораби. Защо се подготвят? Така ми се иска да им кажа: нека по-добре да живеем задружно, защото иначе и на нас ще ни се наложи да отговаряме. Това трябва да бъде очевидно за всички.“

Путин увери, че Русия „няма никакви агресивни намерения по отношение на европейските страни“ и е готова да възстанови сътрудничеството с европейските съседи.

Той обвини европейските лидери, че умишлено „нагнетяват ситуацията“ и плашат обществата си с война с Русия, единствено за да оправдаят огромните военни разходи за Украйна и да вдигнат падналите си политически рейтинги.

Въпреки призива за „мирно съжителство“, руският президент ясно подчерта, че ако руски граждански съдове бъдат блокирани или задържани в Балтийско море, Москва ще отговори твърдо.



