Руският президент Владимир Путин използва в свое изказване емблематичната реплика от съветското анимационно филмче за котарака Леополд:
„Давайте жить дружно“ („Нека живеем задружно“).
Изказването му обаче съвсем не беше приятелско, а по-скоро завоалирана заплаха към европейските държави и НАТО.
По време на заседание на Военно-промишлената комисия на Руската федерация Путин направи коментар относно скорошни европейски военни учения в Балтийско море.
Според неговите твърдения, на тези маневри се е тренирало превземане на цивилни кораби.
:„През цялото време те говорят за защита на международното право, за спазване на нормите на международното право, а се подготвят за завземане на граждански кораби. Защо се подготвят? Така ми се иска да им кажа: нека по-добре да живеем задружно, защото иначе и на нас ще ни се наложи да отговаряме. Това трябва да бъде очевидно за всички.“
Путин увери, че Русия „няма никакви агресивни намерения по отношение на европейските страни“ и е готова да възстанови сътрудничеството с европейските съседи.
Той обвини европейските лидери, че умишлено „нагнетяват ситуацията“ и плашат обществата си с война с Русия, единствено за да оправдаят огромните военни разходи за Украйна и да вдигнат падналите си политически рейтинги.
Въпреки призива за „мирно съжителство“, руският президент ясно подчерта, че ако руски граждански съдове бъдат блокирани или задържани в Балтийско море, Москва ще отговори твърдо.