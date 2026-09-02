Русия отвърна на предупреждението на Зеленски

Гражданската авиация в Русия няма да бъде спряна от украинските заплахи, увери руският министър на транспорта Андрей Никитин пред Ройтерс. Думите му дойдоха след като Владимир Зеленски предупреди чуждестранни авиокомпании и застрахователи, че полетите над руска територия вече крият сериозен риск заради дроновете. Украинският лидер отиде и по-далеч, заявявайки, че въздушното пространство на страната агресор на практика е затворено за нормални полети.

"Имаме отговор на всяка заплаха"

"Разбира се, ние се подготвяме за това и вземаме предвид всички тези заплахи. Ние постоянно подобряваме изискванията за безопасност на полетите и сигурността на летищата, и имаме решения за всичко това. Имаме решения за всички заплахи, които терористите изричат", каза Никитин пред Интерфакс.

Самият Путин заяви вчера, че предупреждението на Зеленски звочи като намек за подготовка на "държавен тероризъм" и обеща, че Русия ще намери начин да реагира, ако това се случи.

Признание за щетите, но не и за поражение

По-рано руският президент направи и рядко директно признание, че украинските атаки с дронове са увредили близо стотина руски кораба. Въпреки това настоя, че реалните последствия за страната остават далеч от критични.

"Мисля, че те са ни нанесли реални щети", призна Путин. "Загинали са хора, моряци, включително чужденци", добави той и посочи, че сред убитите има граждани на Азербайджан и Турция. По думите на руския президент предварителните фшекур показват, че общите загуби от атаките са около 1% от брутния вътрешен продукт на страната. Именно затова той нарече ефекта далеч от "критично значение" за руската икономика.

Разширяваща се украинска кампания

Украйна е нанясала удари по петролни танкери и кораби с жито в Черно и Азовско море като част от кампанията си срещу Росия. Успоредно с това Киев засили и атаките с дронове с голям обсег навътре в руска територия, насочени най-вече срещу петролни рафинерии и логистични центрове. Путин увери, че защитата около рафинериите е била значително подобрена, след като редица компании се оплакаха, че държавата не е успяла да гарантира сигурността им въпреки предишни обещания. Украйна се стреми да нанесе щети на руската икономика и да затрудни Москва да финансира военните си усилия. Путин повтори коментари от скорошно интервю, обвинявайки Киев, че е "отворил кутията на Пандора" с атаките, и заплаши с още по‑разрушителни руски въздушни удари в отговор.