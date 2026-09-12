Кой ще овладее Лубянка? Започна важно разместване в руската ФСБ

Нещо се раздвижва зад тежките врати на Лубянка и засега никой отвън не знае докъде ще стигне. Ръководителят на влиятелната Служба за икономическа сигурност на ФСБ Сергей Алпатов е напуснал поста си по здравословни причини, съобщи Важные истории, позовавайки се на двама бивши служители на службата, които не се познават помежду си. Още по-любопитното е, че наследник засега няма. Източниците на изданието твърдят, че през следващите месеци се очаква голяма реорганизация във ФСБ, която може да засегне не само отделни управления, но и самото висше ръководство. Самото Важные истории потвърждава напускането на Алпатов и очакваното голямо преструктуриране.

Една оставка, която може да не е просто оставка

Официалното обяснение за оттеглянето на Алпатов е здравословно. При руските специални служби обаче кадровите решения рядко минават без слухове, догадки и борба за влияние, особено когато става дума за толкова чувствително звено.

Службата за икономическа сигурност не е периферна структура. Тя контролира чувствителни сектори на руската икономика - кредитно-финансовата система, промишлеността и други ключови отрасли. Именно от това звено нагоре са тръгнали някои от най-влиятелните фигури във ФСБ. Александър Бортников го ръководи преди да стане директор на службата през 2008 г., а Сергей Корольов оглавява икономическата сигурност преди през 2021 г. да бъде издигнат за първи заместник-директор на ФСБ.

Затова празното кресло на Алпатов не е просто поредна административна вакансия. То е позиция, през която традиционно минават хора с достъп до огромно количество икономическа и политическа информация.

А какво става с Бортников

Тук започва по-клюкарската част от историята. Според източниците на Важные истории 74-годишният Александър Бортников отдавна искал да се оттегли и прекарвал значителна част от времето си в санаториуми. Задълженията му все по-често били поемани от първия му заместник Сергей Корольов.

Това са твърдения на анонимни източници и няма официално потвърждение, че смяна на директора вече е решена. Слуховете за оттегляне на Бортников обаче не се появяват за първи път. Още през 2024 г. източници от службата твърдяха, че той иска да се пенсионира по здравословни причини, а името на Корольов още тогава бе посочвано сред основните възможни наследници.

Ако сегашната информация е вярна, предстоящото разместване може да се окаже много повече от смяна на един началник.

Корольов е най-очевидното име

Най-логичният кандидат за креслото на Бортников е Сергей Корольов. Той е първи заместник-директор на ФСБ от 2021 г. и познава отвътре именно Службата за икономическа сигурност, която е ръководил преди повишението си.

Корольов от години присъства в публикациите за бъдещото ръководство на ФСБ и вече фактически е човек №2 в системата. Ако наистина все по-често замества Бортников в ежедневната работа, както твърдят източниците, това само засилва спекулациите около него.

Но на Лубянка рядко има само един претендент.

Името на Сечин се появява през друг генерал

Сред спряганите фигури е Иван Ткачов, определян от разследващи медии като близък до ръководителя на „Роснефт“ Игор Сечин. Ткачов оглавява Департамента за военно контраразузнаване на ФСБ от септември 2025 г. - структура, която наблюдава армията и военните служби.

Самото му издигане на този пост бе описвано от The Insider като резултат от сериозна задкулисна битка за влияние във ФСБ. Ако името му действително вече се обсъжда и за самия връх на службата, това би означавало нов етап в преразпределянето на силите около Кремъл.

Другото име е Владислав Менщиков - ръководителят на контраразузнавателната служба на ФСБ, дългогодишен генерал с позиции в една от най-чувствителните структури на Лубянка.

Засега обаче това са имена, посочвани от източници и независими медии. Кремъл и ФСБ не са обявявали официално процедура за смяна на Бортников.

Алпатов знаеше много

Самият Сергей Алпатов далеч не е случаен генерал. Той пое икономическата сигурност през 2021 г., след като Корольов се изкачи до второто място във ФСБ. Преди това Алпатов ръководеше управление „М“, което следи силовите структури, включително полицията и други правоохранителни ведомства.

Името му е свързано с някои от най-шумните руски корупционни разследвания през последните години. Сред тях е делото срещу полковника от полицията Дмитрий Захарченко, при когото бяха открити милиарди рубли в брой, както и разследванията срещу високопоставени представители на Следствения комитет за връзки с криминалния бос Шакро Молодой. Историята на израстването му и работата му по тези дела е проследявана от руски разследващи медии още при назначаването му през 2021 г.

Затова напускането му неизбежно поражда въпроси. Дали става дума единствено за здравословен проблем, или моментът е избран така, че да отвори място за по-голямо пренареждане, засега остава зад стените на Лубянка.

Слуховете вече се разминават

Мистерията става още по-голяма заради това, че само преди седмици други източници рисуваха съвсем различен сценарий. През август се появи информация, че не Алпатов ще напуска системата, а напротив - може да бъде преместен начело на Втората служба на ФСБ, а на негово място в икономическата сигурност да дойде Алексей Вертяшкин.

Сега Алпатов вече е извън поста, а негов наследник не е посочен. Именно това разминаване между различните течове е характерно за вътрешната политика на руските служби - имената се появяват, изчезват и сменят местата си, докато официалният указ не сложи край на играта.

Засега сигурното е едно: едно от най-влиятелните кресла във ФСБ е останало празно. А според източниците на Важные истории истинското разместване тепърва предстои. Ако то действително стигне и до кабинета на Александър Бортников, оставката на Сергей Алпатов може да се окаже не финал на една кариера, а първият видим знак, че на Лубянка се готви смяна на караула.