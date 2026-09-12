Взривовете за дрона в Лайпциг може да са минали през България

Германските служби са идентифицирали предполагаем служител на руското военно разузнаване ГРУ като ключов организатор на операцията с дрон, натоварен с експлозиви, на летище Лайпциг/Хале през август. Според германски медии разследването води и към възможен маршрут на взривните вещества през България и Сърбия. Дронът е бил открит в близост до украински товарни самолети „Антонов Ан-124“, но взривното устройство не се е задействало.

Заподозрян с връзки с ГРУ

„Велт ам зонтаг“ съобщава, че поверителни материали по делото свързват единия от двамата идентифицирани заподозрени пряко с ГРУ.

Става дума за руския гражданин Олег Л., за когото разследващите смятат, че е координирал подготовката и логистиката на операцията. Вторият заподозрян е беларуският гражданин Андрей К., за когото се предполага, че е участвал в практическото й изпълнение.

Според публикацията Олег Л. е пристигнал в Германия през Турция, а по-късно е напуснал страната от летище Берлин-Бранденбург и е заминал за Сърбия. Германските служби вече са разполагали с информация за предполагаемите му връзки с ГРУ, но той не е бил поставен под наблюдение.

Сега разследващите смятат, че руският гражданин се е върнал в Русия.

Проверява се маршрут през България

Особено чувствителна част от разследването е произходът и прехвърлянето на експлозивите.

Според германските медии се проверява версията, че материалите може да са били транспортирани през България и Сърбия, вероятно укрити в камиони, а след това оставяни в тайници под земята.

Към момента това е част от разследваната версия и няма окончателно публично потвърждение, че взривните вещества действително са произведени или придобити в България.

Дронът бил край украински Ан-124

Инцидентът е от 4 август на летище Лайпциг/Хале. Тогава властите откриват дрон с експлозиви в непосредствена близост до украински товарни самолети „Антонов Ан-124“.

Устройството не се задейства и е обезвредено. Впоследствие германски медии съобщават и за други дронове, забелязани около летището и проверявани във връзка със случая.

Разследването продължава, като основният въпрос вече е дали става дума за координирана операция на руското военно разузнаване и как точно е била изградена логистичната мрежа зад нея.