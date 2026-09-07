Усмивката, която разтърси Германия. Кой е Улрих Зигмунд?

На 35 години Улрих Зигмунд вече е една от най-обсъжданите фигури в германската политика. Усмихнат, спретнат, винаги готов за селфи и далеч от образа на гневния партиен трибун, той изведе „Алтернатива за Германия“ до историческа победа в Саксония-Анхалт. АзГ взе 43,8% и стана най-силната партия, макар да остана на три депутатски места от абсолютното мнозинство. Сега Германия гледа към човека, който успя да превърне протестния вот в лична политическа марка.

Усмивката, която продава политика

Отвъд Океана Нюзмакс описва Зигмунд като „усмихнатото лице“ на АзГ - определение, което доста точно улавя политическия му стил. Той не говори като човек, който идва да руши системата с юмрук по масата. По-често се появява с усмивка, бира в ръка, на семейни пикници, по моторни събирания и на събития, където отделя време за снимки с привърженици.

Тази стратегия очевидно работи. В ТикТок Зигмунд има над 700 000 последователи, а в Инстаграм - над 400 000. Той е сред най-разпознаваемите германски политици в социалните мрежи и използва платформите не като допълнение към кампанията, а като нейно ядро. Публикациите са кратки, емоционални и лесни за споделяне. Политиката изглежда почти като ежедневен разговор между приятели.

В изборната вечер този образ се превърна в резултат. „Написахме история“, обяви Зигмунд. После добави, че хората са казали ясно, че „не може да продължава така“. АзГ повече от удвои подкрепата си спрямо 2021 г., докато ХДС на канцлера Фридрих Мерц се срина до 17,2%.

„Най-опасният човек“ се оказа добра реклама

Малко преди изборите германското списание „Шпигел“ сложи Зигмунд на корицата си и го нарече „най-опасния човек в Германия“. Очакваният ефект беше предупреждение. Получи се почти обратното.

Зигмунд започна да подписва броеве на списанието на свои събития. Хора се редяха за автограф върху корицата, а самият политик превърна атаката срещу него в доказателство пред симпатизантите си, че политическият и медиен елит се отнасят към неговия възход с огромно внимание.

Това всъщност е ключът към феномена Зигмунд. Той не изглежда като класически представител на твърдата десница. Не повишава постоянно тон, не търси скандала във всяка дума и по правило избягва грубата реторика. Именно по-мекият му публичен стил му позволява да говори и на хора извън твърдото ядро на АзГ.

От склада и ароматизаторите до парламента

Биографията му също пасва на образа на „нормалното момче“. Роден е на 25 октомври 1990 г. в Саксония-Анхалт и израства в живописния Тангермюнде край Елба. Напуска гимназията след 11 клас, започва професионално обучение в търговията на едро, работи в склад, а после в продажбите и обикаля клиенти из провинцията. По-късно задочно следва бизнес администрация и икономическа психология.

И точно икономическата психология се превръща в любопитна част от политическата му история. Зигмунд основава фирма за системи за ароматизиране на помещения. Идеята е проста - приятната миризма кара хората да се чувстват добре и да остават по-дълго на дадено място. Самият той е обяснявал, че ароматът може да създаде положителна нагласа към продукта. Аналогията с политиката идва почти сама - Зигмунд първо създава близост и добро настроение, после поднася посланието.

Политическият му път започва не в АзГ, а в ХДС. Влиза в партията още на 18 години, но по-късно се разочарова от политиката по време на дълговата криза в еврозоната и през 2013-2014 г. преминава към новосъздадената тогава „Алтернатива за Германия“. През 2016 г. вече е депутат в регионалния парламент.

Зад мекия стил стои твърда програма

Зигмунд е много по-умерен като стил, отколкото като политически позиции. Сред водещите му обещания е по-строга политика към хората без право да останат в Германия и ограничаване на стимулите, които според него насърчават злоупотребите със социалната система. АзГ иска и сериозни промени в образователната и културната политика - повече национални символи в училищата, по-силна подкрепа за традиционното семейство и преразглеждане на отношенията с обществените медии.

Зигмунд обяснява тази линия с желанието Германия отново да стане привлекателна за собствените си граждани, които живеят в чужбина. Според него страната твърде дълго е разчитала на имиграцията, вместо да връща германци и да създава условия младите семейства да останат.

Точно този разказ намира особено добра почва в източната част на страната. Саксония-Анхалт продължава да изостава от редица западни германски провинции, а след обединението много млади хора напускат. АзГ успява да превърне усещането за изоставане и за живот „втора категория“ в политическа енергия. Зигмунд говори за родина, семейство, сигурност и връщане на самочувствието - думи, които попадат право в тази чувствителност.

Една среща остава предмет на спорове

Един от най-обсъжданите епизоди в политическата му биография е срещата край Потсдам през ноември 2023 г. Там присъстват представители на АзГ, консервативни и десни активисти и други обществени фигури. Публикации след срещата твърдят, че е обсъждана концепцията за „ремиграция“ и по-твърда миграционна политика.

Зигмунд признава, че е присъствал, но подчертава, че е бил там като частно лице. По-късно описва събирането като „кафе-сбирка“ и отхвърля внушенията, че то представлява някакъв таен политически план. След медийния шум той загуби председателски пост в парламентарна комисия, но темата постепенно се превърна и в част от по-широкия спор в Германия докъде се простира допустимият дебат за миграцията.

За неговите критици случаят остава повод за тревога. За поддръжниците му той е пример как отделна среща може да бъде превърната в огромен политически скандал. Самият Зигмунд последователно настоява, че трябва да бъде съден по публично заявената си програма и действията си.

Екипът му също попадна под медийна лупа

Внимание предизвикаха и публикации за миналото на някои негови сътрудници. Германски медии съобщиха, че хора около регионалната организация са били свързани преди години с „Хаймантройе дойче югенд“ - организация, забранена от германските власти през 2009 година.

Зигмунд обаче отказва да превръща биографиите им отпреди две десетилетия в основен критерий за днешната им работа. „Това са отлични хора“, казва той пред „Велт“, като подчертава, че за него значение има какво правят сега и дали имат чисто досие.

Регионалната структура на АзГ в Саксония-Анхалт е поставена под строгото наблюдение на местната служба за защита на конституцията и е определяна от нея като крайнодясна екстремистка. Партията категорично оспорва тази оценка и твърди, че подобни определения все по-често се използват като политическо средство срещу неудобна опозиция.

Поколението ТикТок срещу старата партийна машина

Независимо от всички спорове, Зигмунд вече показа нещо, което останалите германски партии трудно могат да игнорират. Той говори на поколение, което почти не гледа традиционна телевизия, не чете партийни програми от по 100 страници и не чака вечерните новини, за да разбере кой какво е казал.

На негово събитие може да има бира, мотори, семейства с деца, тениски с лика му и десетки телефони, насочени към сцената. Това е политика, която на моменти прилича повече на фен общност, отколкото на стар партиен клуб.

И точно затова победата му е по-важна от резултата в една провинция. АзГ не получи достатъчно места, за да управлява сама, а останалите големи партии продължават да държат „защитната стена“ и отказват коалиция. Но Зигмунд вече показа модел как партия, дълго поставяна в периферията на германската политика, може да стане по-млада, по-усмихната и по-привлекателна за хора, които допреди няколко години едва ли биха се разпознали в нея.

Именно това прави Улрих Зигмунд толкова интересен за цяла Германия. Не защото говори най-силно, а защото успява да направи твърдите си политически послания разбираеми, всекидневни и лесни за приемане от огромна публика. Той се превръща в едно от лицата, които могат да определят следващия етап в развитието на АзГ - а вероятно и на цялата германска десница.