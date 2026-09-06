Тръмп иска дългосрочен мир в Украйна. Бори се и за развитието й

Първият кръг от срещата между украинската и американската делегация в Киев приключи. Това съобщава пред журналисти прессекретарят на държавния глава Сергей Никифоров, пише УНИАН.

В първия кръг преговорите се проведоха с участието на президента на Украйна Володимир Зеленски и специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

По време на преговорите Къшнър е заявил, че Тръмп иска не просто да сложи край на войната, а и да създаде условия за дългосрочен мир в Украйна. Той е добавил, че бъдещите споразумения трябва да направят невъзможна нова война и да дадат на Украйна възможност да насочи силата и изобретателността, проявени през годините на войната, към развитието на страната.

В същото време Уиткоф е определил този разговор като "много съдържателен“.

"Ние сме вдъхновени и готови да продължим да работим – колкото е необходимо“, уверява той.

По-нататък, във втория кръг, ще се проведат преговори с участието на съветници по въпросите на националната сигурност от страните от Е3 – Великобритания, Франция и Германия.