Бизнес

Огромна държава откри литиеви залежи, достатъчни за повече от 300 години

Геолози оценяват ресурс от милиони тонове, докато страната се опитва да подсигури собствената си верига за батерии

Огромна държава откри литиеви залежи, достатъчни за повече от 300 години
06 сеп 26 | 8:13
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Иван Ангелов

Съединените щати може да разполагат с огромен вътрешен ресурс от литий, способен на теория да компенсира стотици години сегашен внос. Геоложки оценки на древни скални формации в Апалачите сочат около 2,3 млн. метрични тона възстановим литий, съобщава Futura-Sciences.

Откритието идва в момент, когато САЩ внася повече от половината от необходимия й литий и разполага само с една действаща местна мина. Голямата неизвестна обаче е колко от този ресурс може да бъде добит икономически изгодно и при приемливи екологични разходи.

Литият се превърна в стратегическа суровина

Литият е основен материал за производството на батерии за електромобили, системи за съхранение на енергия и голяма част от съвременната електроника. Затова контролът върху добива и особено върху преработката му придобива все по-голямо икономическо и геополитическо значение.

Австралия, Чили и Китай са сред водещите производители, но Китай има особено силни позиции при рафинирането и последващата обработка. Именно концентрацията на голяма част от капацитета за преработка в Китай е една от причините Вашингтон да определя лития като критичен минерал и да търси собствени източници.

2,3 милиона тона в две части на Апалачите

Оценката се основава на две големи регионални проучвания. В Южните Апалачи, главно в Северна и Южна Каролина, са идентифицирани около 1,43 млн. метрични тона литиев оксид. Според изчисленията това количество само по себе си е сравнимо с приблизително 201 години от последните нива на американския внос.

В Северните Апалачи, основно в Мейн и Ню Хемпшир, оцененият ресурс е около 900 000 метрични тона. Събрани заедно, двата региона дават мащаба от приблизително 2,3 млн. тона възстановим литий.

Металът е заключен в скали на 250 милиона години

Литият в Апалачите се намира в едрозърнести магмени скали, известни като пегматити. В тях ценният метал е концентриран основно в минерала сподумен, който често има характерен светлозелен оттенък.

Тези геоложки формации са се образували преди повече от 250 млн. години. Именно древната геоложка история на Апалачите е създала условия за натрупването на литий, който днес придобива ново значение за индустрията на батериите и електромобилите.

Огромен ресурс не означава лесна мина

Голямото число обаче не означава, че целият литий може бързо и евтино да бъде изваден от земята. Пегматитовите находища обикновено не представляват един огромен концентриран залеж, а множество по-малки и разпръснати тела.

Това увеличава необходимите инвестиции, усложнява логистиката и може да направи част от залежите икономически неизгодни. Освен това разработването на нови мини в Апалачите би поставило и сериозни въпроси за водните ресурси, земеползването и въздействието върху местните екосистеми.

Истинската битка е и за рафинериите

Дори при успешен добив САЩ трябва да решат още един проблем - преработката. Голям дял от световния рафинериен капацитет за литий е концентриран в Китай, което означава, че наличието на суровина само по себе си не гарантира независима верига за доставки.

Затова американската стратегия включва не само търсене на нови находища, но и изграждане на мощности за преработка, производство на активни материали и батерии. Апалачите могат да дадат значителен собствен ресурс, но превръщането му в реална индустриална алтернатива ще зависи от инвестициите, разрешителните процедури, инфраструктурата и цената на добива.

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Автор Иван Ангелов

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