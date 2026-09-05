Как да почистите лъжици и вилици от плака? Прост метод без препарати

Приборите за хранене постепенно губят първоначалния си блясък, дори когато се мият редовно. Причината често е в твърдата вода, която оставя белезникави петна, фини ивици и матов слой по ножовете, вилиците и лъжиците. Един от най-лесните начини да се възстанови блясъкът е с обикновен бял оцет, пише El Cronista. Методът е особено подходящ за неръждаема стомана.

Защо оцетът работи

Ефектът идва от оцетната киселина, която разтваря част от минералните отлагания и битовите замърсявания по металната повърхност. Така петната от вода и тънкият матов слой могат да бъдат отстранени без силно търкане.

Оцетът помага и срещу пръстови отпечатъци и някои неприятни миризми. Най-видим резултат обикновено има при неръждаемата стомана, защото върху нея следите от вода се забелязват особено лесно.

Как да почистите приборите

Първо измийте и подсушете добре приборите. Подредете ги върху мека кърпа или друга чиста повърхност.

След това напръскайте леко с бял оцет или нанесете малко количество с памучен тампон. Оставете го да действа няколко минути, за да може киселината да разтвори натрупванията.

Микрофибърът връща блясъка

След краткото престояване избършете металната повърхност старателно с мека микрофибърна кърпа. Не е необходимо силно натискане или грубо търкане.

Накрая изплакнете приборите с чиста течаща вода и веднага ги подсушете. Това е важна стъпка, защото ако водата остане да изсъхне сама, по повърхността отново могат да се появят следи.

Кога да използвате този трик

Методът не е предназначен за ежедневно полиране. По-добре е да се използва периодично, когато приборите започнат да изглеждат матови или по тях се натрупат видими минерални петна.

При предмети със специални покрития, декоративни елементи или неизвестен метал е добре първо да се направи проба на малко и незабележимо място. Така може да се избегне нежелана промяна на повърхността.