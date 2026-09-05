Шепа сол в хладилника - полезен трик, който малцина използват

Солта обикновено стои до печката, но може да намери място и в хладилника. Прост домашен трик, популяризиран от медии, предлага две-три супени лъжици сол да бъдат оставени в малък отворен съд на един от рафтовете. Идеята е тя да поеме част от влагата и така да помогне за по-свежа среда след основното почистване. Методът обаче не може да премахне развалена храна, разлята течност или технически проблем, които често са истинската причина за лошата миризма.

Първо потърсете откъде идва миризмата

Ако при отварянето на хладилника ви посрещне неприятна миризма, първата стъпка не е солта, а внимателната проверка. Забравена храна, отворена опаковка, разлято мляко или сос могат да останат скрити под чекмеджетата или в задната част на рафта.

Особено внимание заслужават контейнерите за плодове и зеленчуци, уплътненията на вратата и местата под подвижните рафтове. Силно ароматни продукти като нарязан лук, някои сирена и готови ястия е добре да се държат в плътно затворени съдове.

Производителите дават същия основен съвет. LG препоръчва редовно почистване именно като начин за предотвратяване на миризмите, включително изваждане на рафтовете и чекмеджетата и почистване на вътрешните стени.

Как се прави трикът със сол

Сложете две-три супени лъжици обикновена фина или едра сол в малка стабилна купичка или друг отворен съд. Поставете го на рафт, където няма опасност да бъде съборен и да попадне върху непокрита храна.

Солта е хигроскопична - при определени условия може да поема вода от околната среда. Научни изследвания на натриевия хлорид потвърждават неговото хигроскопично поведение, особено при висока относителна влажност.

Когато солта стане влажна, слепи се или се замърси, е време да бъде сменена. Няма нужда да се използва голямо количество.

Има една важна подробност

Солта не е универсален абсорбатор на всички вещества, които създават миризма. Затова ефектът може да бъде различен в зависимост от причината за проблема.

За сравнение, содата бикарбонат има по-пряко приложение срещу миризмите. Whirlpool обяснява, че тя реагира с част от киселинните и основните молекули, причиняващи неприятен аромат, и препоръчва отворен съд със сода в хладилника след добро почистване.

Това не означава, че трикът със сол е безсмислен - просто ролята му е по-скоро свързана с влагата, а не с гарантирано неутрализиране на всяка миризма.

Не сипвайте сол директно върху рафтовете

Купичката е важна. Солта не трябва да се разпръсква свободно из хладилника или да се сипва върху лед във фризера.

Кристалите могат да попаднат във фуги и труднодостъпни места, да оставят остатъци или да стигнат до части на уреда. Освен това разсипаната сол около хранителните продукти само създава нова работа при почистването.

По-безопасно е тя да остане в стабилен съд и да бъде сменяна при необходимост.

Ако миризмата не изчезва, почистете по-сериозно

При упорита миризма си струва да се извадят продуктите и подвижните части и да се проверят всички скрити места. Whirlpool препоръчва рафтовете, чекмеджетата и вътрешните повърхности да бъдат почистени, а труднодостъпните фуги и панти да не бъдат пропускани.

LG препоръчва и разтвор от две супени лъжици сода бикарбонат в приблизително литър топла вода за вътрешните стени, след което повърхностите да бъдат добре подсушени.

Кога купичката със сол няма да помогне

Ако в хладилника постоянно се събира вода, охлаждането е слабо, храната се разваля необичайно бързо или във фризера се образува прекомерно количество лед, проблемът вече не е просто неприятна миризма.

Тогава трябва да се проверят температурата, оттичането, уплътненията и работата на самия уред. Купичката със сол може да бъде удобен домашен помощник след почистване, но не може да отстрани техническа неизправност.