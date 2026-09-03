Не купувайте боя на око. Ето как да изчислите точните литри за всяка стая

Боята може да се окаже една от сериозните сметки в бюджета за ремонт, особено ако изберете висок клас продукт. Затова купуването „на око“ често завършва по два начина - или остават няколко ненужни литра, или боята свършва точно когато половината стена още чака втория слой. Количеството може да се изчисли сравнително точно още преди да влезете в магазина. Необходими са размерите на стените, площта на прозорците и вратите, броят на слоевете и покривността, посочена върху опаковката.

Първо измерете всички стени

Започнете с височината и ширината на всяка стена, която ще боядисвате. Умножете двете числа, за да получите площта в квадратни метри.

Например стена с ширина 5 метра и височина 2,6 метра има площ 13 кв. м. Направете същата сметка за всички стени и съберете резултатите.

Не включвайте первази, вградени шкафове, ламперии или други участъци, които няма да бъдат боядисвани. Dulux препоръчва именно измерване в метри или сантиметри и изчисляване на площта в квадратни метри като първа стъпка.

След това извадете прозорците и вратите

Няма причина да купувате боя за площ, върху която тя няма да бъде нанесена. Измерете височината и ширината на всяка врата и всеки по-голям прозорец, пресметнете площта им и я извадете от общата площ на стените.

Ако например стените са общо 50 кв. м, а прозорците и вратите заемат 8 кв. м, реалната площ за боядисване остава 42 кв. м.

Онлайн калкулаторите на производителите също могат да направят тази сметка, но дори при тях резултатът е ориентировъчен, защото разходът зависи от конкретната повърхност и начина на нанасяне.

Вторият слой практически удвоява количеството

Следващият въпрос е колко ръце боя ще бъдат необходими. Ако ще нанасяте два слоя, умножете площта по две. Така при 42 кв. м стени и два слоя вече трябва да планирате покриване на общо 84 кв. м.

Два слоя често са необходими при преминаване от тъмен към светъл цвят, при силно попиваща основа или когато производителят изрично го препоръчва. Някои продукти са предназначени за един слой, затова винаги проверявайте указанията на конкретната боя. Dulux също съветва броят на слоевете да бъде включен в сметката преди определянето на необходимите литри.

Най-важното число е върху кофата

Различните бои не покриват еднаква площ с един литър. Затова след като знаете колко квадратни метра трябва да боядисате, потърсете върху опаковката показателя за покривност - обикновено той е даден в кв. м на литър.

При примерите на Sherwin-Williams покривността може да варира приблизително от 6,1 до 9,8 кв. м с един литър, в зависимост от боята и повърхността. Производителят посочва като по-типичен диапазон около 8,6-9,8 кв. м на литър, но подчертава, че текстурата и състоянието на основата могат да променят реалния разход.

Сметката след това е проста. Ако трябва да покриете 84 кв. м, а избраната боя има покривност 9 кв. м на литър, разделяте 84 на 9. Получавате около 9,3 литра боя.

Грапавата стена може да „изяде“ много повече

Теоретичната покривност върху етикета невинаги съвпада с реалната. Грапавата мазилка, релефната стена и силно попиващите основи могат да изискват повече материал.

Sherwin-Williams изрично предупреждава, че посочената покривност е ориентировъчна, защото част от боята остава върху валяка и другите инструменти, а текстурата на основата също влияе върху разхода.

Практично правило е при гладки стени към изчисленото количество да се добавят около 10% резерв. При релефни, порести или много грапави повърхности резервът може да бъде увеличен до около 20%.

Грундът може да спести няколко слоя боя

Ако стената е силно попиваща, ремонтирана, петниста или предстои голяма промяна в цвета, подходящият грунд може да подобри покривността на последващата боя.

Той създава по-равномерна основа и може да намали необходимостта от многократно нанасяне на скъпото финишно покритие. Точният грунд обаче трябва да бъде съобразен както с основата, така и с боята, която ще се използва.

Ако сметката показва около 19 литра, търсете голяма разфасовка

В оригиналните американски препоръки примерът е с около 5 галона боя. В европейски мерни единици това са приблизително 18,9 литра, или практически около 19 литра.

При подобно количество си струва да проверите дали избраната боя се предлага в по-големи разфасовки и дали те са по-изгодни от множество малки кутии.

Има и друга причина цялото необходимо количество да бъде осигурено предварително - така се намалява рискът да се наложи насред ремонта отново да търсите същия продукт и нюанс.

Пробата на цвета също може да спести пари

Преди покупката на голямо количество е разумно да се вземе малка мостра, ако производителят предлага такава. Един и същ цвят може да изглежда различно при сутрешна и вечерна светлина, до различни мебели или върху различна стена.

Нанесете пробата на няколко места и я наблюдавайте през деня. Това е особено полезно преди купуване на боя за цяла стая или жилище.

Не гледайте само цвета, а и блясъка

Матова, сатенена и по-гланцова боя в един и същ нюанс могат да изглеждат съществено различно. Финишът влияе и върху начина, по който се виждат неравностите на стената, както и върху устойчивостта при почистване.

Затова крайната сметка трябва да се прави според конкретния продукт, а не само според цвета. Dulux също посочва, че необходимото количество може да варира според вида на боята, повърхността, цвета и степента на блясък.

Най-лесната формула е: площта на стените минус площта на вратите и прозорците, умножена по броя на слоевете, след което разделена на покривността в кв. м на литър. Накрая се добавя подходящ резерв според състоянието на стените.