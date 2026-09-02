България губи туристи, но готви мощен ход. „Евровизия“ в сметките за сезон 2027

Българският туризъм отчита лек, но видим спад в самия разгар на летния сезон. Броят на туристите през юни и юли 2026 г. е намалял с около 1,5% спрямо същите два месеца на миналата година, съобщи министърът на туризма Илин Димитров по време на блицконтрол в парламентарната Комисия по туризъм. „Това е в рамките на, не бих казал статистическа грешка, но не е нещо фатално“, коментира той.

На този фон министерството подготвя серия от мерки - стимули за нови полети, промени в туристическия данък, по-силна децентрализирана реклама и използване на „Евровизия 2027“ като инструмент за по-ранно начало на летния сезон.

Спадът вече се вижда и в официалната статистика

Данните на Националния статистически институт за юли също показват охлаждане на входящия поток. Посещенията на чужденци в България през месеца са били 1,98 млн., или с 1,2% по-малко спрямо юли 2025 г. При пътуванията с цел почивка и екскурзия спадът е по-осезаем - 2,7%.

Това идва след по-слаб старт на годината. Още през юни Димитров предупреди, че според данни на Евростат България е била на последно място в ЕС по ръст на туристите за периода януари-април. Тогава министърът заяви, че е възможен летен ръст от 2-3%, но подчерта, че реалният резултат ще стане ясен едва след края на сезона.

Нов фонд трябва да докара самолети в Северна България

Една от големите идеи е създаването на специален фонд за стимулиране на въздушната свързаност в Северна България. Той трябва да бъде подобен на вече действащ механизъм в Южна България, в който участват и общините.

Целта няма да бъде единствено осигуряването на повече полети в пиковите летни седмици. Държавата иска да привлече авиокомпании именно в т.нар. „крила“ на сезона - ранната пролет и късната есен, когато хотелската база разполага със свободен капацитет, но международните връзки са по-слаби.

Димитров припомни и намаляването на летищните такси за кацащи самолети, което трябва да действа като финансов стимул за превозвачите. Продължава партньорството с нискотарифни авиокомпании на летищата в София, Варна, Бургас и Пловдив.

Туристическият данък няма да може просто да потъва в общинския бюджет

Подготвят се и промени в Закона за туризма, които ще поставят конкретни правила как общините използват приходите от туристическия данък. Идеята е определен минимален дял задължително да се връща обратно в сектора чрез реклама, събития и подобряване на транспортната свързаност.

„Предвижда се и децентрализация на туристическата реклама, като ще има промени в Закона за туризма, които ще рамкират начина, по който може да се разходва данъкът. Тоест, ние ще сложим един минимален праг, който всяка една община, която има туристически данък, трябва да го разходва или за маркетингови събития, или за събития, свързани със свързаността“, обясни Димитров.

Министърът вече обяви и конкретна посока на реформата - минимум 50% от събрания туристически данък да се насочва към събития за привличане на туристи и транспортна свързаност, а останалата част да може да се използва за туристическа инфраструктура.

Голямата карта за 2027 г. се казва „Евровизия“

Министерството планира следващият летен сезон да започне още около Великден, да получи мощен международен импулс от домакинството на „Евровизия“ през май и да продължи значително по-дълго през есента.

Бургас официално беше избран за домакин на 71-вото издание на конкурса. Полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май 2027 г., а големият финал - на 15 май в „Арена Бургас“.

Димитров съобщи, че вече е създаден координационен съвет с участието на няколко министерства. Туристическото ведомство ще използва събитието и за международна реклама на България, включително чрез организиране на журналистически посещения и обща съпътстваща програма с големи общини като Бургас и Варна.

90 000 гости срещу до 400 000 легла

Очакванията на министерството са „Евровизия“ да привлече около 90 000 посетители. Според Димитров хотелската база в по-широкия регион разполага с между 300 000 и 400 000 легла, затова настаняването не се очертава като основния проблем.

„Проблемът ще бъде евентуално транспортната свързаност, тъй като част от туристите ще кацнат в София, част - в Бургас, част - във Варна“, каза министърът и уточни, че се работи за подобряване на връзките.

Темата вече е във фокуса и на организаторите. БНТ посочва транспортната инфраструктура и международната свързаност сред ключовите елементи около подготовката на домакинството, а летище Бургас вече работи по допълнителни връзки за периода на конкурса.

1000 журналисти и стотици хиляди публикации

Още по-голям е медийният залог. Димитров очаква около 1000 журналисти да пристигнат за конкурса. Според сметките на министерството тяхното присъствие може да генерира между 350 000 и 400 000 публикации и други онлайн послания за България. „Това би било изключително силна реклама за България“, заяви министърът.

Бургас също се подготвя за над 1000 представители на медиите, като общината вече работи по пространствата за пресцентрове и логистиката около основната зала.

Целта на туристическото ведомство е международният поток покрай „Евровизия“ да не остане концентриран само в седмицата на конкурса, а активният летен сезон да започне още след средата на май.

Националните курорти влизат в тежка реформа

Друга голяма тема е бъдещето на деветте национални курорта. Според Димитров натрупаните проблеми са резултат от години на разрастване и изключително сложна собственост.

„Имаме държавни, общински, частни, смесени, полусмесени, много смесени курорти, които са се разраствали по начин, по който никой не може да обясни как е станало“, заяви министърът.

Темата е включена в управленската програма, като крайният хоризонт за решения е 2029 г. Няма да се търси еднакъв модел за всички девет национални курорта. Предвиждат се посещения и срещи на място с участието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а първият разглеждан случай ще бъде „Слънчев бряг“ заради специфичната структура на собствеността.

Край на абсурдите при категоризацията

Министерството се готви да отвори и наредбата за категоризацията на туристическите обекти, която Димитров определи като остаряла. „Отказват се категоризации за абсурдни неща. Предстои отварянето й и анализирането й. Аз съм поставил срок до края на годината тя да бъде променена“, каза министърът.

Сред разглежданите решения е въвеждането на точкова система. Предвижда се и удостоверенията за категоризация вече да не трябва да се получават физически на място, а процедурата да премине по електронен път.

Само 281 000 евро са били свободни за реклама

Особено остро Димитров описа финансовата ситуация за рекламата на зимния сезон. По думите му при встъпването му в длъжност свободният ресурс е бил едва 281 000 евро, при вече поети множество договорни ангажименти.

„Когато станах министър, разполагахме с 281 000 евро останали и много сключени договори. Изцеждаме всички сключени договори, които имаме, и използваме Google и Meta възможността да рекламираме, тъй като там е най-възможно ефективната реклама“, заяви Димитров.

Ограниченият ресурс не е изненадващ на фона на бюджета за сектора. За 2026 г. общите разходи за туризъм са заложени на около 14,46 млн. евро - с 1,85% по-малко спрямо предходната година.

Битката е и за Израел и Турция

Министерството работи паралелно за възстановяване на туристическия поток от Израел. При Турция основните препятствия остават визите и транспортната достъпност.

Още през юли Димитров обяви, че се търсят конкретни решения за по-бързо издаване на визи и привличане на повече турски туристи. Темата беше разглеждана и от парламентарната комисия, където недостатъчният капацитет на консулските служби беше определен като една от пречките пред използването на потенциала на огромния съседен пазар.

По-голямата цел, заявена от Димитров още през юли, е броят на чуждестранните туристи в България да бъде удвоен до края на мандата на правителството.