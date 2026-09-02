Илин Димитров с голяма реформа. Променя модела за туризъм

„България има изключителни дадености. Работим активно, за да ги превърнем в качествен и целогодишен туристически продукт“. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров при отчитането на първите месеци от встъпването си в длъжност.

Той посочи, че наскоро публикуваната управленска програма на правителството поставя конкретни цели пред сектора и очертава необходимите реформи. „Програмата ни е амбициозна и постижима и слага край на дългия период на замитане на проблемите на туризма под килима“, подчерта министърът.

От началото на мандата Министерството на туризма работи по няколко основни направления – свързаност, изсветляване и приходи, качество и данни, кадри и образование, нов модел на реклама, достъпност и инфраструктура.

По една от ключовите теми – въздушната свързаност, вече е постигнат значителен напредък. Към момента са договорени над 100 000 седалки за летния сезон на 2027 г., като се очаква привличането на още директни полети до България и така седалките да станат 150 000. По думите на министъра това ще допринесе за връщането на германските туристи в българските курорти. Успехът е наистина голям, защото преговорите се водят с повече от 6-7 фирми и дори една от тях да се откаже, това няма да повлияе на общия брой германски гости у нас.

Предстои създаването на фонд за свързаност и реклама, който да обвърже рекламните усилия с реалната транспортна достъпност на страната.

Сред готвените законодателни промени са мерки за изсветляване на туристическия сектор, включително регулиране на краткосрочното настаняване и Гаранционния фонд за туроператорите.

„Целта ни е еднаква услуга – еднакви правила. Ще постигнем повече прозрачност и справяне с нелоялната конкуренция“, заяви министърът.

Предвижда се и прецизиране на начина, по който се разходва туристическият данък. Основният принцип е средствата, генерирани от туризма, да бъдат насочвани към развитието на сектора. Минимум 50% от приходите ще бъдат използвани за реклама и свързаност, а останалата част – за инфраструктура. Това ще даде по-силен глас на регионите в процеса на рекламиране на дестинациите и ще позволи средствата да бъдат насочвани към повече туристически събития.

Качеството на туристическия продукт е ключов акцент в работата на министерството. На 27 септември ще бъде създадена Асоциация на висшите училища, в които се изучава туризъм, както и Обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт. В туристическите обекти ще бъдат въведени QR кодове, чрез които ще се оценява качеството на услугата по над 100 критерия. Всеки потребител ще има достъп до информацията, а натрупаните данни ще позволят по-точно проследяване и повишаване на качеството.

През септември предстоят още значими събития за българския туризъм. Сред тях е посещението на висшето ръководство на TUI Group в България на 24-26 септември, в което се очаква да участват 150 висши мениджъри на компанията. Целта е да бъде поставено ново начало в отношенията с най-големия туроператор в Европа и да се подпише договор за реклама на глобално ниво.

Работи се и за улесняване на достъпа до страната ни. Министерството на туризма си сътрудничи с МВнР и МВР за увеличаване на капацитета на консулските служби, като специален фокус е поставен върху Турция. В процес са преговори за възможността за издаване на визи на място – т.нар. visa on arrival.