България готви мощен ход. Евровизия разширява сезон 2027
Нови авиолинии, повече пари от туристическия данък за реклама и транспорт и реформа на курортите са сред мерките на Министерството на туризма
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Нови авиолинии, повече пари от туристическия данък за реклама и транспорт и реформа на курортите са сред мерките на Министерството на туризма
Успя да върне германските туристи
Нови линии от Германия, десетки хиляди допълнителни места и около 250 полета могат да засилят сезона във Варна и Бургас
Туристическата ни реклама е поставена на видно място в Улус, а турците увеличават интереса си към курортите ни
Голямото спасяване за българския туризъм вече е факт, след като Министерството на туризма и Министерството на транспорта сключиха мощен съюз, който да...
Рекламираме България като преживяване, каза зам.-министърът на туризма
Домакинството през септември може да разшири присъствието на страната ни отвъд летния морски сезон
Звездата прие да стане посланик на туризма и ще разкрие любимите си места у нас
Илин Димитров с решителен ход
Илин Димитров обсъдиха и развитието на туристическото образование с посланика на ОАЕ
Министерството на туризма и КЗП засилват контрола през целия летен сезон, за да пазят туристите и коректния бизнес
Спортистът прие поканата на министъра на туризма д-р Илин Димитров да се включи в националната инициатива
Нов европейски регламент влиза в сила
Той подчерта, че контролът срещу нерегламентираните практики ще бъде засилен
Той прави пълен одит
Георги Тодоров е назначен е за заместник-министър на туризма, спец е в дигитализацията
До седмица Илин Димитров ще обяви резултатите от проверките
Ще утвърдим България като целогодишна туристическа дестинация, коментира тя
Инициатива на Министерството на туризма насочва фокуса към наследството и целогодишните пътувания
Започват координирани действия на Министерство на туризма, КЗП и браншовите организации