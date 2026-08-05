Двама министри изготвиха план "Маршал". Спасяват родния туризъм

Голямото спасяване за българския туризъм вече е факт, след като Министерството на туризма и Министерството на транспорта сключиха мощен съюз, който да превърне страната ни в достъпна и гореща дестинация през следващата година. Министърът на туризма д-р Илин Димитров и транспортният министър Георги Пеев дадоха старт на мащабна офанзива, обединявайки за първи път в обща кауза държавата, черноморските общини, големите летища и водещите летищни оператори „СОФ Кънект“, „Фрапорт Туин Стар“ и „Летище Пловдив“.

Ударно привличане на авиокомпании с нов фонд

В основата на амбициозната стратегия заляга създаването на мощен централен фонд за свързаност и реклама. Чрез него държавата и местната власт ще си партнират за разкриването на нови въздушни линии и привличането на световни авиокомпании с атрактивни отстъпки и финансови стимули. За да се подсигури бюджетът, властта обмисля по-ефективно оползотворяване на приходите от туристическия данък директно в подкрепа на транспорта и маркетинга по региони.

„План Маршал“ за немския пазар и евроофанзива в ЕСТИ

Министър Димитров обяви старта на истински „План Маршал“, насочен към пълното възстановяване на стратегическия германски пазар. Планът предвижда масирана реклама и тежка артилерия от полети, като в кампанията се включват туроператори, хотелиери и инфлуенсъри. Паралелно с това България разгръща мащабни рекламни акции в Полша, Чехия, Израел, Великобритания и Румъния. Затяга се и контролът в сектора с ключови промени в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), които ще вкарат в час краткосрочното отдаване на имоти под наем по строгите европейски правила.

Медиен бум: „Евровизия“ носи невиждана слава на България

Огромна рекламна бомба за родината ни ще бъде предстоящото домакинство на престижния конкурс „Евровизия“, коментира д-р Димитров. Събитието се очаква да привлече над 1000 чуждестранни журналисти, които ще насочат прожекторите на световните медии директно към българските красоти.

За да не останат обещанията само на хартия, двамата министри поеха железен ангажимент да свикват срещи на всеки шест месеца с общините и летищните оператори за строг отчет на постигнатите резултати и чертане на нови хоризонти.

