Илин Димитров постави България във фокуса на световен туристически гигант

България ще бъде домакин на среща на висшето ръководство на TUI Group - един от най-големите туроператори в света. Между 24 и 26 септември в курорта „Златни пясъци“ ще пристигнат 155 мениджъри от различните бизнес направления на международната компания.

Министърът на туризма д-р Илин Димитров определи събитието като изключителна възможност страната ни да представи непосредствено своя потенциал пред хората, които вземат решения за туристически програми, полети, хотели, инвестиции и реклама. Амбицията е дългогодишното партньорство с TUI да бъде разширено и извън традиционния летен туризъм.

Министър Димитров проведе онлайн среща с Томас Елербек - член на Изпълнителния комитет на TUI Group, директор „Корпоративни отношения“ и главен директор „Устойчиво развитие“, както и с Винсент Сноуерт, ръководител „Международни отношения“ на германския туроператор.

В центъра на разговора бяха въздушната свързаност, разширяването на туристическите програми към България и възможностите за съвместни маркетингови кампании. Обсъдено беше и как страната ни може да привлече повече туристи чрез по-добра координация между държавата, туроператора, авиокомпаниите и хотелския бизнес.

„Стремежът ни е да поддържаме активно партньорство с TUI, основано на конкретен план. Домакинството на срещата е изключителна възможност лицата, които вземат решения за туристическите програми, въздушния капацитет, хотелските партньорства, инвестициите и маркетинга, да се запознаят непосредствено с потенциала на България“, заяви министър Димитров.

Изборът на „Златни пясъци“ дава възможност на висшите мениджъри да видят отблизо туристическата инфраструктура, хотелската база и възможностите на българското Черноморие. Срещата може да се превърне и в платформа за нови договорености, свързани с повече полети, по-дълги програми и разширено присъствие на TUI на българския пазар.

България е част от портфолиото на компанията от десетилетия и традиционно се предлага като дестинация за летен морски туризъм. Министерството на туризма обаче вижда възможност страната да привлича гости и през останалите сезони чрез културни маршрути, балнео- и СПА туризъм, зимни курорти и специализирани пътувания.

„Има значителен потенциал за по-широк стратегически диалог и развитие на партньорството ни извън лятото“, подчерта Илин Димитров.

Предстоящата среща поставя България директно пред управленския екип, който определя бъдещите направления и инвестиции на туристическия гигант. За страната ни това е възможност не само да затвърди позициите си като морска дестинация, но и да покаже, че може да предлага разнообразен туризъм през цялата година.