Бизнес

Илин Димитров постави България във фокуса на световен туристически гигант

Домакинството през септември може да разшири присъствието на страната ни отвъд летния морски сезон

Илин Димитров постави България във фокуса на световен туристически гигант
28 юли 26 | 11:34
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Иван Ватахов Иван Ватахов

България ще бъде домакин на среща на висшето ръководство на TUI Group - един от най-големите туроператори в света. Между 24 и 26 септември в курорта „Златни пясъци“ ще пристигнат 155 мениджъри от различните бизнес направления на международната компания.

Министърът на туризма д-р Илин Димитров определи събитието като изключителна възможност страната ни да представи непосредствено своя потенциал пред хората, които вземат решения за туристически програми, полети, хотели, инвестиции и реклама. Амбицията е дългогодишното партньорство с TUI да бъде разширено и извън традиционния летен туризъм.

Министър Димитров проведе онлайн среща с Томас Елербек - член на Изпълнителния комитет на TUI Group, директор „Корпоративни отношения“ и главен директор „Устойчиво развитие“, както и с Винсент Сноуерт, ръководител „Международни отношения“ на германския туроператор.

В центъра на разговора бяха въздушната свързаност, разширяването на туристическите програми към България и възможностите за съвместни маркетингови кампании. Обсъдено беше и как страната ни може да привлече повече туристи чрез по-добра координация между държавата, туроператора, авиокомпаниите и хотелския бизнес.

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„Стремежът ни е да поддържаме активно партньорство с TUI, основано на конкретен план. Домакинството на срещата е изключителна възможност лицата, които вземат решения за туристическите програми, въздушния капацитет, хотелските партньорства, инвестициите и маркетинга, да се запознаят непосредствено с потенциала на България“, заяви министър Димитров.

Изборът на „Златни пясъци“ дава възможност на висшите мениджъри да видят отблизо туристическата инфраструктура, хотелската база и възможностите на българското Черноморие. Срещата може да се превърне и в платформа за нови договорености, свързани с повече полети, по-дълги програми и разширено присъствие на TUI на българския пазар.

България е част от портфолиото на компанията от десетилетия и традиционно се предлага като дестинация за летен морски туризъм. Министерството на туризма обаче вижда възможност страната да привлича гости и през останалите сезони чрез културни маршрути, балнео- и СПА туризъм, зимни курорти и специализирани пътувания.

„Има значителен потенциал за по-широк стратегически диалог и развитие на партньорството ни извън лятото“, подчерта Илин Димитров.

Предстоящата среща поставя България директно пред управленския екип, който определя бъдещите направления и инвестиции на туристическия гигант. За страната ни това е възможност не само да затвърди позициите си като морска дестинация, но и да покаже, че може да предлага разнообразен туризъм през цялата година.

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Иван Ватахов
Автор Иван Ватахов

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