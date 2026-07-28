Наш град става златен. Огромна инвестиция предстои в Шумен. Градът развива икономическата си зона и кача стратегически инвеститори.

По време на работно посещение в Шумен вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обсъди с кмета на общината проф. Христо Христов и представители на местния бизнес ключови проекти за икономическото развитие на региона.

Сред водещите теми бяха концепция за изграждане на технологичен парк и новите инвестиции в Индустриална зона Шумен, които надхвърлят 200 млн. евро, съобщиха от общината и министерството.

Нови инвестиции в Индустриална зона Шумен

На среща с компании инвеститори от Индустриална зона Шумен стана ясно, че в момента се реализират нови проекти и разширения на производства за над 200 млн. евро.

Вицепремиерът Александър Пулев определи зоната като пример за успешно развитие и ключов индустриален център за Северна България.

„Индустриална зона Шумен е пример за това как трябва да се развиват индустриалните паркове в България. Областта е ключов индустриален център за Северна България и има всички предпоставки да привлича нови инвеститори, да разширява съществуващите производства и да създава качествени работни места. Именно такива региони трябва да бъдат двигателят на икономическия растеж на страната“.

Представителите на бизнеса очертаха основните предизвикателства пред тях, като поставиха акцент върху изграждането на нови електрически подстанции, увеличаването на наличните електрически мощности, подобряването на транспортната инфраструктура и ускоряването на административните процедури по реализация на инвестиционните проекти.

Правителствена подкрепа и бъдещи планове

Александър Пулев увери, че развитието на индустриалните зони е сред основните приоритети на правителството и ще бъде заложено в управленската програма на „Прогресивна България“.

Той подчерта, че държавата трябва да бъде „ускорител на бизнеса, а не негова спирачка“ и се работи по премахване на излишни регулации. Въпреки сложната бюджетна ситуация, правителството е осигурило значителен финансов ресурс в подкрепа на индустрията.

„В Бюджет 2026 осигурихме 200 млн. евро в подкрепа на енергоемките предприятия и още 60 млн. евро за насърчителни мерки по инвестиционни проекти. Това са средства, които ще помогнат на българската индустрия да остане конкурентоспособна и да продължи да инвестира“.

Той допълни, че подготовката на Бюджет 2027 ще бъде насочена към политики за растеж и реформи, като призова за активен диалог с бизнеса за формулиране на конкретни предложения.

Концепция за технологичен парк и иновации

По време на работната среща в Община Шумен беше представена и концепция за изграждане на технологичен парк.

Проектът, представен от Владислав Генов, управител на Шуменския технологичен институт, цели да насърчи инвестициите, да стимулира иновациите и да създаде благоприятни условия за развитието на високотехнологичен бизнес в града.

Обсъдени бяха стратегическото местоположение на Шумен, потенциалът за привличане на нови инвеститори и подготовката на квалифицирани кадри. Специално внимание бе отделено на възможностите за надграждане на международните контакти, установени след посещението на представители на азиатски държави през май, с цел привличане на чуждестранни инвестиции.

Партньорство между държава, местна власт и бизнес

Вицепремиерът Пулев проведе срещи и с областния управител Георги Жеков, като подчерта, че успехът на регионите зависи от доброто партньорство между държавата, местната власт и бизнеса.

„Само когато работим в една посока, можем да изградим необходимата инфраструктура, да привлечем нови стратегически инвеститори и да създадем повече качествени работни места. Шумен е един от регионите с най-голям потенциал за индустриално развитие и държавата ще продължи да бъде активен партньор в неговото развитие“.