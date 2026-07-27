Горчивото злато се срина, един пазар се преобърна

Само преди две години горчивото злато - какаото, беше символ на глобалната ресурсна криза. Лошите реколти в Западна Африка, климатичните удари и спекулативният натиск изстреляха цената до почти 12 000 долара за тон в края на 2024 г.

Днес картината е различна. През юли 2026 г. какаовите фючърси се търгуват около 5 327 долара за тон – спад от 34% за година. Briefs MediaBriefs Media. Why Retail Chocolate Prices Stay High Despite Cocoa Crash

Това е драматична корекция, макар че цената остава над традиционните нива от 2 000–3 000 долара, характерни за предходните две десетилетия.

Пазарът се охлажда, защото глобалните запаси се увеличават, а преработвателите намаляват производството. В Европа преработката на какао е на десетгодишно дъно – знак за отслабващо търсене.

Защо шоколадът не поевтинява, въпреки че какаото пада

Това е парадоксът на 2026 г. – суровината поевтинява, но крайният продукт остава скъп. Причините са няколко и всички са структурни.

Първо, производителите все още изплащат ценовия шок от 2024–2025 г. Когато какаото достигна исторически върхове, компаниите увеличиха цените, за да компенсират разходите. Тези повишения не могат да бъдат отменени мигновено, защото са заложени в бюджетите, договорите и дългосрочните доставки.

Второ, инфлацията в хранителната индустрия остава висока. Дори при по-евтино какао, производството на шоколад включва захар, мляко, енергия, транспорт, опаковки – всички с повишени цени. Това означава, че спадът в цената на какаото не е достатъчен, за да компенсира общото поскъпване на останалите компоненти.

Трето, потреблението на шоколад намалява. През третото тримесечие на 2026 г. глобалната консумация спада с 4.4%, което кара производителите да се ориентират към премиум продукти, по-малки разфасовки и маркетинг, вместо към намаляване на цените.

Четвърто, големите компании като Lindt, Barry Callebaut и Nestlé използват момента, за да възстановят маржовете си, а не да намаляват цените. Те инвестират в нови продукти, кампании и премиум сегмента, което поддържа високата крайна цена.

Как се отглежда какаото

Какаото се отглежда в тропическите пояси около екватора т там, където влажността и топлината създават идеалните условия за дървото Theobroma cacao. То изисква постоянна температура около 25–30 градуса, обилни валежи и сянка от по-високи дървета. Реколтата се събира ръчно - фермерите отварят шушулките, изваждат семената и ги ферментират няколко дни, след което ги сушат на слънце. Това е трудоемък процес, който превръща какаото в една от най-зависимите от човешкия труд суровини.

Безспорният лидер

Лидер на световния пазар остава Кот д’Ивоар, който произвежда над 40% от глобалното количество какао, следван от Гана, Нигерия и Камерун. В Латинска Америка основни играчи са Бразилия и Еквадор, а в Азия – Индонезия. Тази географска концентрация прави пазара изключително чувствителен към климатични промени и политическа нестабилност.

Последиците от срива в цената

Падането на цената на какаото през 2026 г. пренарежда геополитическата карта на производителите. За държави като Кот д’Ивоар и Гана, където милиони семейства живеят от какаови плантации, това означава спад в приходите, социално напрежение и риск от нови миграционни вълни към градовете.

Правителствата са принудени да търсят компенсации - чрез субсидии, нови търговски договори или преговори с големите корпорации, които диктуват цените на световните борси. В същото време западните компании укрепват позициите си, защото купуват суровината евтино, но продават крайния продукт скъпо. Така сривът в цената на какаото се превръща в нова форма на икономическа зависимост - сладкият свят на шоколада се храни от горчивата реалност на африканските производители.

Пазарът между две реалности

Какаото вече не е в състояние на паника. Цената му се нормализира, макар и на ниво по-високо от историческата база. Но шоколадът остава скъп, защото индустрията работи с инерция, натрупани разходи и нови стратегии за печалба.

Това е класически пример за ресурсна икономика: суровината може да падне, но крайният продукт живее в собствена логика – логика на брандове, инфлация, потребителски навици и корпоративни стратегии.