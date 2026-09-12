Борсите на тръни! Ел Ниньо удря кафето, захарта и какаото
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Eĸcпepтитe cлeдят зaтoплянeтo
Сривът в цените е рекорден
Италианска компания изкупува 1/4 от световната реколта, върти бизнес за 18 милиарда евро годишно
Шоколадът е синоним на удоволствие. Той е едно от най-големите изкушения на света. Но зад всяко блокче щастие се води една от най-тихите икономически...
Тази напитка не само ободрява, но и до известна степен помага за справяне със стреса
Цял пазар се преобръща
Какво консумират индианците Куна от островите Сан Блас в Панама
Разговор с популярното лице от родния шоубизнес, който отглежда какао в България и произвежда натурална козметика и чай
Говори известният кардиолог д-р Аурелио Рохас
Инвеститорите местят парите си в други сектори
Цените на какаото скачат, тъй като предлагането е по-ниско от търсенето
Цената на какаото достигна невиждани висоти, сортът робуста най-скъп от 45 г. насам
Цената на любимо лакомство счупи 50-годишен рекорд. Шоколадът става лукс, но освен това се променя целият пазар.Бopcoвитe цeни нa ĸaĸaoтo в нaчaлoтo н...
Зa пъpви път oт 1977 г. нacaм
Какво казват лекарите
Млечният шоколад обаче не се препоръчва, в него преобладават млякото и захарта
То има благоприятен ефект върху когнитивните способности
Дневна доза какао може да понижи толкова кръвното налягане, колкото и изписваните от лекарите медикаменти, установи британско проучване...
Адриан Сина, Ларис и DJ Карлос Галярдо гостуват в „La Cubanita Beach Bar" Нашумялата попзвезда Адриан Сина пристига в България на 24-ти юли и ще разт...
Вашингтон. Светът е изправен пред „шоколадова криза", предупредиха два от най-големите производители Mars и Barry Callebaut, цитирани от Washington Po...