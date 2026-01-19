Къде живеят с най-нисък ръст от инфаркт, диабет и рак. И защо

Отдавна чуваме, че шоколадът не е особено полезен за нас. Но колкото по-тъмен е шоколадът, толкова повече изненадващи ползи може да има за здравето.

Хората консумират шоколад от стотици години, като първоначално той е бил под формата на течен какао, приготвян от какаови зърна. В някои култури, но не във всички, по-късно към него са добавяни захар, мляко и лъскави опаковки, пише BBC.

Един от интересните примери за ползите от какаото идва от индианците Куна, които живеят на островите Сан Блас в Панама. Те се отличават с ниско кръвно налягане, което не се повишава с възрастта, нисък риск от инфаркти, инсулти, диабет и рак, и доживяват до дълбоки старини, посочва Марджи МакКълоу, старши научен директор по епидемиологични изследвания в Американското общество за борба с рака.

Любопитното е, че диетата им съдържа количества сол, сравними с тези на средностатистическия американец, въпреки че според науката високият прием на сол обикновено повишава кръвното налягане.

За да разбере повече, МакКълоу посетила Куна и установила, че местните консумират около четири чаши какао на ден – смес от какао, вода и малко захар.

Все пак тя предупреждава, че не може с категоричност да се приписват здравословните им показатели само на какаото. Индианците също така ядат два пъти повече плодове и четири пъти повече риба от средностатистическия американец, а ежедневието им е много по-активно, отколкото това на повечето хора в Западния свят.

