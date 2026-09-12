Къде живеят с най-нисък ръст от инфаркт, диабет и рак. И защо
Какво консумират индианците Куна от островите Сан Блас в Панама
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Какво консумират индианците Куна от островите Сан Блас в Панама
Племенни рисунки по стена
Резултатите към момента сочат, че древните американци всъщност произлизат от Азия
Местните жители протестират срещу президента Болсонаро
Двама боливийски индианци от племето аймара пристигнаха в Белослав, за да положат началото на строежа на тръстиков кораб
За първи път кърджалийци имаха възможност да усетят атмосферата на Дивия запад, да видят и чуят индианци от племето „Кроу" (Монтана), действащи каубои...
Папа Франциск се извини в Боливия за греховете и престъпленията, извършени от Католическата църква срещу коренното население на Латинска Америка през...
Ирокезите в Канада подкрепят мощите, бум на миряни пред светините в Созопол