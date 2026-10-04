Голяма радост за Деян Донков

Деян Донков-младши, синът на известния актьор Деян Донков и актрисата Анастасия Ингилизова, направи първата си сериозна крачка към театъра. Младежът е приет в НАТФИЗ и ще учи в класа на театралния режисьор Явор Гърдев.

Заедно с него в Академията влиза и Ясмина Радева - дъщеря на режисьора и актьор Стоян Радев. И двамата кандидат-студенти са се подготвяли в актьорската школа на Ингилизова и Деян Донков. Въпреки че отдавна са разделени, двамата актьори поддържат отлични отношения и продължават да работят заедно.

„Мечтата се сбъдна! Следвайте я с радост, смелост и ум! Правете, каквото трябва, пък да става каквото ще. До вас сме!“, сподели гордата майка в социалните мрежи. Тазгодишната кандидатстудентска кампания бележи голям успех за школата на Ингилизова и Донков, от която общо четирима възпитаници влизат в НАТФИЗ.

За израсналия зад кулисите Деян-младши изборът на професия е естествено продължение на семейните традиции. Предстои му най-важният етап - обучението, което ще го изгради като самостоятелен артист на сцената.