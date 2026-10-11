Спектакъл на Народния театър с 5 номинации в Гърция

Спектакълът „Вакханки“ на Народния театър „Иван Вазов“ получи пет номинации за наградите на Гръцкия съюз на критиците за театър и сценични изкуства за сезон 2025/2026. Това съобщи директорът на театъра Васил Василев.

Постановката по Еврипид е номинирана за най-добър спектакъл, а режисьорът Явор Гърдев – за най-добра режисура. Лукия Михалопулу е сред номинираните за най-добра женска роля, Стела Калцу – за най-добър светлинен дизайн, а Мария Иления Дуладири – за най-добри костюми.

„Да видиш името на Народния театър „Иван Вазов“ сред номинираните за най-добър спектакъл, редом с постановка на Томас Остермайер и берлинския „Шаубюне“, е признание, което буди истинска гордост“, посочва Василев.

Спектакълът е реализиран в партньорство с фестивала „Атина – Епидавър“, Националния театър на Северна Гърция (КТВЕ), Vegas Cultural Co. и британската група The Tiger Lillies. Представлението беше част от програмата на престижния античен театър в Епидавър.

Победителите ще бъдат обявени на 29 октомври на официална церемония в Атина.