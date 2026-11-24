Редки ръкописи на американския певец и автор на песни Боб Дилън ще бъдат предложени на търг от аукционната къща „Сотбис“ в Ню Йорк през декември, предаде БГНЕС.

Сред експонатите са работни варианти на текстовете на две от най-известните му песни – „Subterranean Homesick Blues“ и „Masters of War“, както и оригинален запис от частни музикални сесии през 1963 г., който досега не е издаван изцяло публично.

Търгът Rock & Pop ще се проведе между 2 и 15 декември 2026 г.

В колекцията са включени три страници с ръкописни бележки към песента „Subterranean Homesick Blues“, създадена в края на 1964 г. или началото на 1965 г. Те са написани с черно мастило и се оценяват между 400 000 и 600 000 щатски долара.

Две страници с работни варианти на куплети от антивоенната песен „Masters of War“, датирани около 1963 г., също ще бъдат предложени на колекционерите. Очакваната им цена е между 350 000 и 400 000 долара. Ръкописът съдържа номерирани куплети, поправки и редакции, включително варианти на отделни думи, които се различават от текста на записаната песен. Общата горна граница на оценките за двата ръкописа достига 1 млн. долара.

Неиздаван запис от 1963 г.

Сред предметите в търга е и оригинална мастер лента, известна като „McKenzie Tape“. Тя съдържа пълен запис на частно музикално изпълнение на Боб Дилън в апартамента на Ив и Мак Маккензи в Ню Йорк през април 1963 г. Записът е направен в периода, когато музикантът изгражда кариерата си в Ню Йорк. Апартаментът на семейство Маккензи е бил място за срещи на млади фолк музиканти, а двамата са поддържали близки отношения с Дилън още от първите му години в града.

Оригиналната лента се оценява между 15 000 и 20 000 долара. В нея са включени ранни изпълнения на „House of the Rising Sun“, „Ballad of Donald White“, „A Hard Rain's A-Gonna Fall“ и „See That My Grave Is Kept Clean“, наред с други песни.

Записите от сесиите на Маккензи са разпространявани през годините в неофициални издания, а през 2013 г. Дилън издава официално част от материала. Пълните изпълнения, запазени на оригиналната мастер лента, обаче никога не са публикувани публично в цялост.

Редки свидетелства за творческия процес на музиканта

Ръкописът на „Masters of War“ е преминал директно през Ив Маккензи, която заедно със съпруга си Мак е помогнала на Дилън в първите му години след пристигането му в Ню Йорк през 1961 г.

„Тези ръкописи и записи ни доближават забележително до Боб Дилън в ключов момент от развитието му като артист“, заявява Крейг Инчарди, специалист по музика и популярна култура в „Сотбис“. По думите му материалите показват творческия процес на млад автор на песни, който непрекъснато експериментира, развива се и търси нови посоки.

„Subterranean Homesick Blues“ е записана през януари 1965 г. и е първата песен в албума „Bringing It All Back Home“. Тя бележи важен етап в музикалното развитие на Дилън с прехода към електрическо звучене и бързо редуващи се текстове.

Песента става особено известна и с началната сцена на документалния филм на Д. А. Пенебейкър „Don't Look Back“ от 1967 г., в която Дилън показва пред камерата поредица от ръкописни карти с думи от текста.

„Masters of War“, от своя страна, е сред ранните антивоенни песни на музиканта и е включена в албума „The Freewheelin' Bob Dylan“ от 1963 г.

Трите предмета ще бъдат изложени за разглеждане в „Сотбис“ в Ню Йорк от 2 декември, когато започва и наддаването в търга Rock & Pop.