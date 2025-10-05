Истанбул скочи срещу Роби Уилямс! Отмениха концерта му
Местни организации го обвиняват, че е ционист
На 79-годишна възраст
Документалният филм, заснет преди смъртта на легендарния певец, официално излезе
След оправдателни решения по тежките обвинения, рап магнатът е заплашен от над 20 години затвор зара...
Гомес и Бланко работиха заедно по албума I Said I Love You First
Премиерата му е на 18 ноември в НДК
Над 30 000 души пяха в хор със своя любимец на концерта в София
Брет Джеймс почина на 57 години
Тя е продала над 400 милиона албума по целия свят
На 81-годишна възраст
„Гласът на Белфаст“ става на 80 и все още е на сцената
Шчедрин бе съпруг на покойната балетна легенда Мая Плисецкая
Групата ще пренесе публиката в златната епоха на българската поп и рок сцена
Бандата оказва значително влияние върху екстремната музика
Присъствието край Белоградчик се превърна в неповторимо музикално преживяване
Подобрява и паметта
Голяма радост за слушателите на легендарната група
Финалът ще се проведе на 16 май 2026 г.
Великият Йън Гилън чества юбилей
„Тангра“ е емблема на българската рок сцена с над 40 години история