Джаз музиканти от Бристол възраждат класически албум от 1979

Втора част на легендарния албум от The Old Duke оживява музикалната сцена

27 дек 25 | 18:04
27 дек 25 | 18:04
Стандарт нюз

Група джаз музиканти от Бристол възраждат класически албум, записан в пъба The Old Duke през 1979 г., като сега представят неговата втора част – „Jazz At The Duke Volume II“. Инициативата има за цел да събере средства за Бристолския джаз фестивал, който бе отложен през 2025 г. поради финансови затруднения.

Някои от музикантите, участвали в първия албум, се завръщат за новия запис. Анди Легет, който свири и в двата албума, споделя, че се надява новият проект да покаже, че музиката все още има живот и е далеч от това да е „мъртва“. Той признава, че никога не е очаквал, че ще има втора част на оригиналния албум.

Идеята за новия запис се заражда, след като музикантът и продуцент Джо Труджън открива плоча на оригиналния албум в благотворителен магазин и разпознава имената на няколко колеги, с които е свирил. Труджън отбелязва, че част от мотивацията е да се запише албумът в оригиналното място, защото някои от първите участници вече не са сред живите и е важно техният принос да не остане забравен.

Съпродуцентът Пол Арчибалд допълва, че проектът е и начин да се почете самото място – пъбът The Old Duke, едно от първите места за джаз музика на живо във Великобритания, където се свири непрекъснато от 60-те години насам. Той изразява надежда, че след още 40 години някой може да открие този албум и да реши, че е време за трети запис, съобщи БТА

Автор Стандарт нюз

