Световна суперзвезда избра български роман!

Световната суперзвезда Дуа Липа включи в читателския си клуб "Service95 Book Club" българския роман "Остайница"! Платформата на певицата се утвърди като силно влиятелен ориентир за качествена литература.

Изборът се възприема като важно признание не само за романа, но и за съвременната българска литература. "Остайница" е най-превежданият български роман в последните години - на над 16 езика и вече е издадена в САЩ и Обединеното кралство. Предстои и премиера в Бразилия – за първи път български роман ще излезе на този пазар по-късно през годината.

Изборът на Дуа Липа има и силно символично измерение. Певицата е с албански корени, а романът на Зора Карабаш разглежда съдбата на бурнешите – албански жени, които по силата на древния канун се отказват от женската си идентичност и заживяват като мъже. Темата за идентичността, свободата и социалните ограничения се оказва универсална и силно въздействаща за международната публика.

