Италия купи картина на Антонело да Месина от "Сотбис" за 12,5 млн евро

Италианското министерство на културата обяви в понеделник вечерта, че е закупило от аукционната къща „Сотбис“ за 14,9 милиона долара (около 12,5 милиона евро) картината Ecce Homo, нарисувана през XV век от сицилианския художник Антонело да Месина, съобщи АФП.

Ecce Homo (латински: „Ето Човека“) е библейска фраза, изречена от Пилат Понтийски при показването на измъчения Иисус Христос пред тълпата (Йоан 19:5). Този момент е класически сюжет в християнското изкуство.

„Произведението, което е уникално по своята рядкост и качество, представлява малка табла, изрисувана от двете страни: от едната страна е изобразен сюжетът Ecce Homo с Христос, увенчан с тръни, а от другата – покаялият се Свети Йероним в скалист и суров пейзаж”, се посочва в съобщение на министерството.

„Това произведение е уникално в италианския художествен пейзаж на XV век. То е основен елемент в стратегията за разширяване и популяризиране на нашето културно наследство, което трябва да бъде достъпно за италианските граждани и посетители от цял свят“, заяви министърът на културата Алесандро Джули, цитиран в прессъобщението.

Антонело да Месина е най-известният сицилиански художник от XV век, първият, който е успял да постигне трудното равновесие между светлината, атмосферата и вниманието към детайлите на фламандската живопис и монументалността и рационалната пространственост на италианската школа. Портретите му са известни с жизненост и психологическа дълбочина. Във Венеция той революционизира местната живопис, като предизвиква възхищение с постиженията си, които по-късно са възприети от големите местни майстори, и по този начин става пионер на една нежна и човечна „тонална живопис”, която характеризира венецианския Ренесанс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com