Ключова новина за минималната заплата у нас

От началото на тази година минималната работна заплата у нас е 620,20 евро, но с нея българинът може да купи стоки и услуги, които за средния европеец струват 1039 евро. Това излиза от първото за годината преизчисляване на покупателната способност на минималните заплати в Евросъюза, което прави Евростат.

Следващото преизчисляване ще е през второто полугодие. Това премества страната ни в по-горната група държави – там, където паритетът на покупателната способност е над 1000 евро. Така страната ни изпреварва вече не само Естония и Латвия, както беше до края на миналата година, но и Чехия, и се доближава до Словакия, Малта и Унгария.

В 22 от 27-те страни-членки на ЕС съществува законно установена минимална работна заплата. Няма нито една европейска държава – поне сред тези, в които има минимална заплата, в която покупателната ѝ способност да е намаляла в сравнение с миналата година. Но все пак в седем тя си е останала същата както през 2025 г., независимо дали номиналният ѝ размер се е променил, или не - Словения, Румъния, Люксембург, Испания, Гърция, Естония и Белгия.

В номинално изражение минималната заплата в България от 620,20 евро продължава да е най-ниската в Евросъюза, но все пак тя има по-голяма покупателна способност от тази в Чехия, където номиналният ѝ размер от 1 януари 2026 г. е 22 400 чешки крони, или 924 евро, Естония (886 евро) и Латвия (780 евро).

Eвpocтaт използва т.нар. стандарт на покупателна способност (ППС), чрез който може по-точно да се сравни къде колко струва една определена кошница от стоки и услуги, защото в държавите от ЕС разходите за живот се различават съществено.

