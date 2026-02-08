Възраждат популярен автомобил от миналото! Голяма промяна

Honda възражда името Insight, което даде на първия си хибриден модел още в края на миналия век, но в напълно нов формат. Вместо хибриден седан, компанията ще представи електрическо купе-кросоувър, който ще навлезе на японския пазар през 2026.

Бъдещият електромобил не е свързан с предишните поколения на модела и е насочена към развитието на електрическата гама на марката. Новият Honda Insight е базиран на електрическия кросоувър Honda e:NS2, който вече се продава в Китай чрез съвместното предприятие Dongfeng Honda, пише "Аутомедия".

За японския пазар моделът ще получи различно име, но ще запази техническата основа и дизайна. По отношение на размерите, Insight е забележимо по-голям от предишния седан: дължина е около 4.79 м, ширина 1.84 м, височина 1.57 м. Форматът доближава модела до сегмента на електрическите автомобили за града, с акцент върху дизайна и аеродинамиката.

Очакваната цена в Япония е от 5,5 до 6 милиона йени (32 000 евро). Като се вземат предвид държавните субсидии, разходите могат да спаднат до около 4 милиона йени (22 000 евро). Предварителните поръчки са планирани за средата на март, а официалният дебют и старт на продажбите са насрочени за април. На първия етап обемите на производството ще бъдат ограничени.

Завръщането на Insight се разглежда като регионален проект. Появата на модела на друга пазари – като САЩ и Европа, изглежда малко вероятна поради китайския му произход, специфичните пазарни особености и изискванията за сертификация.

