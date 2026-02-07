Ефектът на Тръмп. Фарьорските острови свиха платната

Фарьорските острови, които са част от Дания с права на автономия, като видяха претенциите на Съединените щати към Гренландия, временно се отказаха от желанието за по-голяма независимост.

Това съобщи The New York Times (NYT).

Изданието отбелязва, че миналия месец Фарьорските острови планирали да възобновят преговорите с датските власти за разширяване на автономията си, но заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Гренландия ги принудили да свият платната и засега да се откажат от тези планове .

"Гренландия и Дания са в лоша ситуация", каза Аксел Йоханесен, председател на самоуправлението на Фарьорските острови, пред вестника.

Той отбеляза, че съществува широко политическо разбиране, че отношенията на Фарьорските острови с Дания трябва да се променят, но сега очевидно не е точното време.

Тръмп многократно е говорил за необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати. Още по време на първия си президентски мандат той предложи да купи острова и през март 2025 г. изрази увереност, че той може да бъде анексиран.

Впоследствие американският лидер заяви, че Съединените щати няма да използват сила, за да вземат Гренландия. На 21 януари 2026 г. Тръмп, след разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, обяви, че очертанията на сделка на острова вече са се проявили.

