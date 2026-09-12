Дания връща мигранти. Спешно иска центрове за депортиране
Процесът започва догодина
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Процесът започва догодина
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Близо 600 бойци от 30 държави се сражават в сянката на замъка Спьотруп
Датската столица оглави световната класация за качество на живот, следвана от Виена и Мелбърн
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Датският национал колабира по време на контролата с Украйна
Има обаче и Ахилесова пета
Класацията е според месечните разходи, ежедневието, климата, културата и това, което прави всяка от тях уникална
От двора излязоха с изявление
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Мете Фредериксен търси трети мандат, вотът идва на фона на геополитически спор
Уплашиха се заради Гренландия
Находката датира от ХV век, което налага преосмисляне на мащаба на средновековната търговия в Северна Европа
Това е и най-слабо населената територия в света – с около 56 000 души население
Не би била лесна за стопанисване
Датското правителство няма да бъде представено в тазгодишното издание на Световния икономически форум
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