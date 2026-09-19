Тръмп направи големия ход с Гренландия! Историческа сделка

САЩ и Дания обявиха споразумение за сигурността на Гренландия, с което приключва дипломатическият спор, предизвикан от думтие на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над територията.

Тръмп заяви, че договореността ще даде на САЩ „постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди“ на Гренландия.

Датската премиерка Мете Фредериксен потвърди споразумението, но не разкри подробности от него. Тя заяви, че то „укрепва общата ни сигурност в Арктика и Северния Атлантик“, като същевременно признава суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания и правото на гренландците на самоопределение.

Споразумението ще бъде подписано следващата седмица по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. То обаче трябва да бъде одобрено и от законодателните органи, преди да влезе в сила.

Какво получават САЩ?

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че договореността няма да струва нищо на САЩ и ще позволи на Вашингтон да предприема необходимото за сигурността и отбраната на Гренландия.

Американският президент посочи още, че споразумението предвижда нито един противник на САЩ да не може да поддържа военно присъствие или да прави чувствителни инвестиции на острова без изрично писмено одобрение от Вашингтон.

Официалният текст на споразумението все още не е публикуван.

Според неназован представител на Държавния департамент, цитиран от BBC, сред договореностите има клауза, според която споразумението няма да изтече дори ако Гренландия стане независима държава в бъдеще.

По думите му САЩ ще могат едностранно да изграждат допълнителни военни съоръжения, без да е необходимо одобрение от Гренландия или Дания. Предвиждат се също постоянни права за достъп, базиране и прелитане.

Споразумението ще забрани на държави извън НАТО да изграждат военни бази в Гренландия, както и на противници на САЩ да инвестират в чувствителни сектори, ако това може да застраши американската сигурност.

Представителят на Държавния департамент конкретно посочи Русия и Китай.

Какво ще стане с американската база?

САЩ вече имат военно присъствие в Гренландия. В северозападната част на острова се намира базата Питуфик, където постоянно са разположени над 100 американски военнослужещи.

Вашингтон има широки права за военно присъствие в Гренландия и по силата на споразумение с Дания от 1951 г., включително възможност да изпраща допълнителни войски.

Поради липсата на публикуван текст на новата договореност засега не е напълно ясно как точно тя променя или разширява съществуващите права.

Край на спора за присъединяването?

В продължение на месеци Тръмп настояваше, че САЩ трябва да придобият или анексират Гренландия заради стратегическото ѝ местоположение и минералните ресурси.

Американският президент дори заплаши с възможно използване на военна сила, което предизвика остра реакция в Дания и сред други държави от НАТО.

Председателят на правителството на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че е важно да бъде постигнато споразумение, което гарантира и укрепва сигурността на Гренландия, Дания и САЩ.

„Споразумението признава интересите на Гренландия и нашето място в международното сътрудничество. То е в полза на всички ни“, заяви Нилсен.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи договореността като „историческа сделка“ и „огромна победа за Съединените щати и американския народ“.

Той заяви, че споразумението „трайно и напълно“ отговаря на опасенията на Вашингтон за националната сигурност, свързани с Гренландия.

Засега обаче пълният текст на споразумението не е публикуван, което оставя неясни част от конкретните му параметри.