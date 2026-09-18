Разкриха последните думи на Йоргос Мазонакис

Последните интервюта на Йоргос Мазонакис днес звучат по съвсем различен начин. След внезапната смърт на гръцката звезда на 54-годишна възраст думите му от 2026 г. се превърнаха в болезнена равносметка за човек, който преминаваше през тежки лични конфликти, но беше решен да разкаже своята версия за случилото се.

В месеците преди смъртта си певецът говореше необичайно откровено за семейството, принудителното си настаняване в психиатричната болница „Дромокайтео“, страха, който е изпитал, и за двете неща, които според него са му помогнали да остане изправен – вярата и сцената.

„Ще кажа всичко и ще разреша всичко“

Още през март, около рождения си ден и представянето на новата песен „Επιπτώσεις“ („Последици“), Мазонакис даде знак, че има много неизказани неща за последните години от живота си.

Той сподели, че възрастта не го притеснява и дори вярва, че времето го прави по-добър.

По-същественото обаче беше обещанието му да разкаже подробно какво е преживял през предходните три-четири години.

„Ще кажа всичко и ще разреша всичко“, заяви тогава певецът.

Той посочи, че би искал големият разговор да бъде именно с журналиста Павлос Цимас.

В същия период Мазонакис говореше и за значението на вярата в живота му и за подкрепата, която е получил от публиката.

Последното му голямо интервю

Най-пълната му лична изповед прозвуча в предаването „Тет-а-тет“ с Тасос Трифонос.

Разговорът е бил записан приблизително два месеца преди смъртта му и впоследствие започна да се възприема като последната му голяма телевизионна изява.

Именно там Мазонакис говори подробно за принудителното си настаняване в психиатричната болница „Дромокайтео“ през август 2025 г., както и за болезненото отчуждение от част от семейството си.

„Тази година беше изпълнена с премеждия. Научих се да говоря, когато аз поискам, а не когато другите искат“, призна певецът.

„Научих се да говоря, когато аз поискам“

Мазонакис обясни, че съзнателно се е отдръпнал от медийния шум около личните си проблеми.

По думите му години наред телевизионната публичност му е носела страх и напрежение. С времето обаче осъзнал, че не винаги е необходимо да отговаря веднага.

„Искам да обяснявам нещата с факти, да гледам на тях от разстояние, а не с гняв и нерви“, каза той.

Тази дистанция според него му е помогнала да подреди случилото се и да разбере какво иска да каже публично.

„Вярвам, че е погрешно да казваме: „Кръвта вода не става“, сподели Мазонакис.

За него близостта по кръв не отменяла необходимостта от справедливост, уважение и лични граници.

По време на интервюто той даде да се разбере и че възнамерява да търси правата си по законов път във връзка с принудителното си настаняване в психиатрична болница.

Денят, в който полицаите дошли в дома му

Особено емоционален е разказът му за деня, в който полицаи се появили пред дома му, за да го отведат в „Дромокайтео“.

По думите му той се прибрал след разходка с кучето си и сутрешно плуване, когато на вратата се появили двама служители.

Те му казали, че трябва да ги последва.

Първоначално Мазонакис реагирал спокойно.

Едва по-късно започнал да осъзнава сериозността на случващото се.

„Изпитах страх и предателство“

Певецът описва преживяното с две силни думи: „страх и предателство“.

Най-много го тревожело как всичко това ще се отрази на кариерата му и на отношението на публиката.

За човек, който десетилетия е живял под светлините на прожекторите, възможността личната криза да промени публичния му образ била изключително болезнена.

Мазонакис категорично отхвърляше твърденията, че е представлявал опасност за себе си или за други хора.

Това обаче остава неговата лична позиция, изразена в интервюто на фона на продължаващия тогава конфликт с негови близки.

В последната част на интервюто Мазонакис говори за вярата си.

„Бог ти дава толкова, колкото можеш да понесеш“, казва той.

След всички конфликти, страхове и публични изпитания именно духовността се превърнала за него в опора.

И тогава произнася фразата, която след смъртта му придоби още по-силен смисъл:

„Вярата и сцената ме спасиха.“

„Ще кажа всичко и ще разреша всичко“ днес звучи особено тежко – като обещание за разговор, който животът не му остави достатъчно време да продължи.