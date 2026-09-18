Разкриха последните думи на Йоргос Мазонакис

Последните интервюта на Йоргос Мазонакис днес звучат по съвсем различен начин. След внезапната смърт на гръцката звезда на 54-годишна възраст думите му от 2026 г. се превърнаха в болезнена равносметка за човек, който преминаваше през тежки лични конфликти, но беше решен да разкаже своята версия за случилото се.
В месеците преди смъртта си певецът говореше необичайно откровено за семейството, принудителното си настаняване в психиатричната болница „Дромокайтео“, страха, който е изпитал, и за двете неща, които според него са му помогнали да остане изправен – вярата и сцената.
„Ще кажа всичко и ще разреша всичко“
Още през март, около рождения си ден и представянето на новата песен „Επιπτώσεις“ („Последици“), Мазонакис даде знак, че има много неизказани неща за последните години от живота си.
Той сподели, че възрастта не го притеснява и дори вярва, че времето го прави по-добър.
По-същественото обаче беше обещанието му да разкаже подробно какво е преживял през предходните три-четири години.
„Ще кажа всичко и ще разреша всичко“, заяви тогава певецът.
Той посочи, че би искал големият разговор да бъде именно с журналиста Павлос Цимас.
В същия период Мазонакис говореше и за значението на вярата в живота му и за подкрепата, която е получил от публиката.
Последното му голямо интервю
Най-пълната му лична изповед прозвуча в предаването „Тет-а-тет“ с Тасос Трифонос.
Разговорът е бил записан приблизително два месеца преди смъртта му и впоследствие започна да се възприема като последната му голяма телевизионна изява.
Именно там Мазонакис говори подробно за принудителното си настаняване в психиатричната болница „Дромокайтео“ през август 2025 г., както и за болезненото отчуждение от част от семейството си.
„Тази година беше изпълнена с премеждия. Научих се да говоря, когато аз поискам, а не когато другите искат“, призна певецът.
„Научих се да говоря, когато аз поискам“
Мазонакис обясни, че съзнателно се е отдръпнал от медийния шум около личните си проблеми.
По думите му години наред телевизионната публичност му е носела страх и напрежение. С времето обаче осъзнал, че не винаги е необходимо да отговаря веднага.
„Искам да обяснявам нещата с факти, да гледам на тях от разстояние, а не с гняв и нерви“, каза той.
Тази дистанция според него му е помогнала да подреди случилото се и да разбере какво иска да каже публично.
„Вярвам, че е погрешно да казваме: „Кръвта вода не става“, сподели Мазонакис.
За него близостта по кръв не отменяла необходимостта от справедливост, уважение и лични граници.
По време на интервюто той даде да се разбере и че възнамерява да търси правата си по законов път във връзка с принудителното си настаняване в психиатрична болница.
Денят, в който полицаите дошли в дома му
Особено емоционален е разказът му за деня, в който полицаи се появили пред дома му, за да го отведат в „Дромокайтео“.
По думите му той се прибрал след разходка с кучето си и сутрешно плуване, когато на вратата се появили двама служители.
Те му казали, че трябва да ги последва.
Първоначално Мазонакис реагирал спокойно.
Едва по-късно започнал да осъзнава сериозността на случващото се.
„Изпитах страх и предателство“
Певецът описва преживяното с две силни думи: „страх и предателство“.
Най-много го тревожело как всичко това ще се отрази на кариерата му и на отношението на публиката.
За човек, който десетилетия е живял под светлините на прожекторите, възможността личната криза да промени публичния му образ била изключително болезнена.
Мазонакис категорично отхвърляше твърденията, че е представлявал опасност за себе си или за други хора.
Това обаче остава неговата лична позиция, изразена в интервюто на фона на продължаващия тогава конфликт с негови близки.
В последната част на интервюто Мазонакис говори за вярата си.
„Бог ти дава толкова, колкото можеш да понесеш“, казва той.
След всички конфликти, страхове и публични изпитания именно духовността се превърнала за него в опора.
И тогава произнася фразата, която след смъртта му придоби още по-силен смисъл:
„Вярата и сцената ме спасиха.“
„Ще кажа всичко и ще разреша всичко“ днес звучи особено тежко – като обещание за разговор, който животът не му остави достатъчно време да продължи.