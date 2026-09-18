САЩ влизат в решаващите шест седмици преди вота за Конгреса

Предсрочното гласуване на място за междинните избори в САЩ започва днес във Вирджиния. Така страната влиза в последните шест седмици преди вота на 3 ноември, който ще определи кой ще контролира Конгреса, предаде Асошиейтед прес, цитирано от БТА.

В няколко щата избирателите вече имат възможност да гласуват предсрочно лично. Сред тях са Айдахо, Минесота и Южна Дакота, където бюлетините могат да бъдат подадени в изборни служби или специално определени центрове.

На 3 ноември американците ще избират нов състав на Камарата на представителите и част от Сената. В момента и двете камари са под контрола на републиканците. В повечето щати ще се проведат и избори за губернатори и местни законодателни органи.