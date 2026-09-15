Голямата битка за света вече се мести и в Космоса

САЩ направи едно от най-значимите си военни признания през последните години - американските Космически сили официално потвърдиха, че страната разполага с въоръжени системи в орбита. Това е първото открито признание от Вашингтон за наличието на подобни способности в Космоса, съобщи Франс прес. Какво точно представляват оръжията остава засекретено, но военните заявиха, че могат да бъдат използвани както за отбрана, така и за настъпателни действия.

За първи път Вашингтон го казва открито

„Съединените щати разполагат с въоръжени системи за космически контрол в орбита, способни да защитят обединените въоръжени сили от враждебни действия на противници“, заяви говорител на Космическите сили на САЩ.

Пентагонът не разкрива какъв тип оръжия са разположени, колко са и в какви орбити се намират. Самият факт, че съществуването им вече се признава публично, обаче бележи съществена промяна в американската политика.

Ден по-рано министърът на Военновъздушните сили Трой Мейнк използва почти същата формулировка на конференцията Air, Space & Cyber, като заяви, че Космическите сили вече разполагат с „оръжия за космически контрол в орбита“. Специализираното издание Air & Space Forces Magazine определя думите му като най-прякото признание досега, че САЩ има действащи военни способности от подобен тип в Космоса.

Какво означава „космически контрол“

Терминът звучи сравнително неутрално, но зад него стои далеч по-сериозно съдържание.

Според Космическите сили „космическият контрол“ включва мисии, чрез които американската армия трябва да получи и запази преимущество в космическата среда. За целта могат да бъдат използвани както „кинетични“, така и „некинетични“ средства, способни да въздействат върху възможностите на противника.

Кинетичните средства по принцип предполагат физическо въздействие върху целта. Некинетичните могат да включват електронна борба, заглушаване, кибердействия или други технологии, които нарушават работата на чужди системи, без непременно да ги унищожават физически.

Космическите сили изрично уточняват, че подобни способности „могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели“.

Тъкмо тази формулировка превръща съобщението в нещо много повече от техническа новина за защитата на американски спътници.

Китай и Русия са посочени директно

САЩ обосновава новата си откритост с нарастващите военни способности на Китай и Русия в Космоса.

Според американските Космически сили Китай „развива и използва космически и противокосмически способности като част от стратегията си за военна модернизация“.

За Русия оценката е също толкова категорична. Москва разглежда Космоса като бойна среда и смята, че космическото превъзходство може да бъде решаващ фактор в бъдещи конфликти, посочва американската страна.

Притесненията във Вашингтон далеч не са само теоретични. Спътниците днес осигуряват огромна част от комуникациите, навигацията, разузнаването, ранното предупреждение за ракетни атаки и насочването на съвременните оръжия.

Затова унищожаването, заглушаването или изваждането от строя на космически системи може да има пряк ефект върху военните действия на Земята.

Американските военни вече тренират „бой“ в орбита

Признанието идва само дни след още един показателен сигнал. Американското Космическо командване проведе първото си реално учение за маневриране на космически апарати в условия, наподобяващи конфликт в орбита.

Учението Apollo Maneuvers 2026 включваше маневриране на спътници и отработване на действия в оспорвана космическа среда - сценарий, който някои специалисти описват неофициално като своеобразен „орбитален въздушен бой“.

Новият началник на Космическите сили генерал Дъглас Шийс също даде ясно да се разбере как Вашингтон вече гледа на тази среда.

„Нашият начин на живот, нашата икономика и националната ни сигурност зависят от способността ни да постигнем космическо превъзходство“, заяви той при встъпването си в длъжност. По думите му потенциалните противници ежедневно развиват средства за нарушаване, повреждане или унищожаване на американски космически способности.

Има граница, която договорите все още забраняват

Милитаризацията на Космоса всъщност започва почти веднага след първите спътници. Още след изстрелването на „Спутник“ през 1957 г. САЩ и СССР започват да проучват начини както за военно използване на орбитата, така и за унищожаване на чужди спътници.

Най-големият страх тогава е разполагането на ядрени оръжия над Земята. Договорът за Космоса от 1967 г. забранява поставянето в орбита на ядрени оръжия и други оръжия за масово унищожение. Той обаче не забранява изцяло всички видове конвенционални военни системи в Космоса. И именно в тази сива зона през последните десетилетия се развива технологичното съперничество между големите сили.

Опасност от нова оръжейна надпревара

Официалното американско признание вече поражда и тревога сред експерти, че може да ускори съревнованието в Космоса.

Financial Times цитира специалисти, според които публичното заявяване на орбитални оръжия може да бъде използвано от Китай и Русия като аргумент за ускоряване на собствените им програми. В същото време липсата на подробности за американските системи означава, че засега не е ясно дали става дума за физически оръжия, електронни средства за заглушаване или комбинация от различни технологии.

Вашингтон очевидно е решил, че вече има полза противниците му да знаят поне едно - способностите съществуват.

Така Космосът все по-малко изглежда само като пространство за наука, комуникации и изследвания. Сателитите продължават да обикалят Земята, но около тях вече се оформя и ново бойно поле, в което трите големи сили се готвят за конфликт, за който доскоро повечето държави предпочитаха да говорят само хипотетично.