Тръмп праща свой доверен човек в Саудитска Арабия

Американският президент Доналд Тръмп номинира републиканския конгресмен от Тексас Уесли Хънт за посланик на САЩ в Саудитска Арабия - един от най-важните дипломатически постове за Вашингтон в Близкия изток. Ако бъде одобрен от Сената, 44-годишният Хънт ще пристигне в Рияд в изключително напрегнат момент - след месеци война между САЩ и Иран, нови атаки на йеменските хуси срещу Саудитска Арабия и растящи страхове от още по-широк регионален конфликт.

Постът е празен от началото на втория мандат

Посланическото място в Рияд стои вакантно, откакто Тръмп започна втория си президентски мандат през януари 2025 г. Предишният американски посланик Майкъл Ратни приключи мисията си именно тогава. Саудитската държавна агенция SPA съобщи на 26 януари 2025 г., че той е направил прощално посещение в Министерството на външните работи след края на мандата си.

Сега Тръмп се насочва не към кариерен дипломат, а към политик с необичайно подходяща биография за Саудитска Арабия.

Хънт е представител на Тексас в Камарата на представителите от 2023 г. и е един от републиканците с подчертано военен профил. Той не се кандидатира за нов мандат в Камарата, след като по-рано тази година направи неуспешен опит да спечели републиканската номинация за Сената от Тексас. Ройтерс отбелязва, че именно след тази кампания идва номинацията му за Рияд.

Кой е Уесли Хънт

Хънт е роден през 1981 г. в Хюстън в семейство с военна традиция. Завършва Военната академия на САЩ в Уест Пойнт през 2004 г., след което служи осем години в армията като пилот на ударен хеликоптер Apache.

Военната му биография е пряко свързана именно с региона, в който Тръмп иска да го изпрати. Хънт има една мисия в Ирак, където според официалната му биография е изпълнил 55 бойни въздушни мисии, както и две назначения в Саудитска Арабия като офицер за дипломатическа връзка. Напуска армията с чин капитан.

След военната служба продължава образованието си в университета Корнел, където получава магистърски степени по бизнес администрация, публична администрация и индустриални и трудови отношения. В Конгреса участва в комисиите по правосъдие и природни ресурси, а през 2025 г. Тръмп го назначава и в Съвета на посетителите на Уест Пойнт.

Тази комбинация - военна подготовка, реален опит в Саудитска Арабия и политическа близост до президента - прави избора му далеч не случаен.

Пристига в Рияд в най-напрегнатия момент

Ако Сенатът го утвърди, Хънт ще поеме мисията на фона на войната с Иран и на все по-остро напрежение между Саудитска Арабия и подкрепяните от Техеран хуси в Йемен.

Само часове преди номинацията саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман се срещна с шефа на Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър. Разговорите бяха посветени на сигурността след новата ескалация на хусите. Според Ройтерс Вашингтон е обещал разузнавателна информация и помощ при определянето на цели, макар Тръмп засега да не е одобрил директни американски удари в отговор на атаките.

Ситуацията има и огромен икономически залог. Атаки с дронове временно прекъснаха ключовия саудитски петролопровод Изток-Запад, който може да пренася около 4 млн. барела дневно към Червено море. Ройтерс изчислява, че продължителното му спиране би могло да застраши доставки, равняващи се на близо 4% от световното петролно предлагане.

Така бъдещият американски посланик няма да се занимава само с традиционната дипломация между Вашингтон и Рияд. На бюрото му ще бъдат войната с Иран, хусите, сигурността на петролната инфраструктура, корабоплаването през региона и отношенията с престолонаследника Мохамед бин Салман.

Ройтерс отбелязва, че точно тази комбинация превръща номинацията в особено важна. А фактът, че Тръмп избира бивш военен, който вече е служил два пъти в Саудитска Арабия, подсказва какъв профил търси Белият дом за Рияд - не просто дипломат, а човек, който познава и военната страна на Близкия изток.